[Deal du Jour] Le remake de Resident Evil 4 est enfin disponible sur PS4, PS5, Xbox Series S, Xbox Series X et PC. Après les remakes plus ou moins réussis des épisodes 2 et 3, les joueurs vont enfin pouvoir profiter du meilleur épisode de la saga, dans des conditions optimales.

Où trouver la meilleure offre sur Resident Evil 4 ?

Resident Evil 4 est disponible sur le PlayStation Store et le Microsoft Store au prix de 69,99 €. Leclerc propose actuellement le meilleur prix pour les versions PlayStation 4, PlayStation 5 et Xbox Series X. Le retrait en magasin est gratuit, tandis que la livraison est au prix de 4,90 €. Retrouvez le jeu :

Sur PlayStation 4 au prix de 47 €

Sur PlayStation 5 au prix de 47 €

Sur Xbox Series X au prix de 47 €

C’est quoi, Resident Evil 4 ?

Resident Evil 4 est un jeu sorti initialement sur Nintendo Gamecube en 2005, puis sur PlayStation 2 quelques mois plus tard. Après trois épisodes réussis, Capcom décide de réinventer la recette qui faisait le succès de la franchise. Considéré aujourd’hui comme le meilleur opus de la saga Resident Evil, ce quatrième épisode reprend les codes horrifiques des précédents en y incorporant une grosse composante action, plutôt discrète jusque-là dans les jeux. RE4 est un jeu d’action nerveux et tendu, qui conserve les éléments de survival propre à la série, mais injecte de l’action frénétique, et de la tension constante.

Le gameplay s’adapte alors à la nouvelle tournure choisie par Shinji Mikami, le réalisateur du jeu. Fini les caméras fixes et les couloirs flippants, la vue à la troisième personne s’invite pour coller au personnage et renforcer l’immersion. Les portes qui s’ouvrent lentement, dans un suspens insoutenable, laisse la place aux ouvertures forcées à base de coup de pied. Les zombies, quant à eux, ne traînent plus la patte, mais foncent en une seule foule enragée sur notre pauvre Léon. Resident Evil 4 est un jeu spectaculaire et démonstratif, autant qu’il est généreux. Généreux dans son bestiaire et dans sa proposition 100 % adrénaline.

Revoyez notre découverte de la première du jeu

Resident Evil 4 est-il intéressant à ce prix ?

Comme avec la plupart des remakes de jeux, la question est légitime. Pourquoi mettre un prix élevé dans une simple refonte graphique, quand les originaux sont trouvables pour pas grand-chose. Cependant, pour moins de 50 €, il serait dommage de bouder son plaisir sur un des meilleurs remakes, tous genres confondus et le meilleur Resident Evil à ce jour. La refonte graphique est bienvenue, avec de superbes éclairages et jeux d’ombre et de lumière, des personnages parfaitement modélisés et crédibles, et une atmosphère incroyablement poisseuse.

Le gameplay n’est pas en reste. Bien qu’il conserve la dimension survival de l’original et ce que ça implique dans la manière de jouer (bien gérer ses munitions, viser juste, se déplacer intelligemment) le jeu gagne par moments en dynamisme. Léon peut maintenant se déplacer en bougeant, des zones légèrement plus grandes impliquent plus d’ennemis, et certains combats de boss sont beaucoup plus tendus. Enfin, l’histoire est inchangée, et vous incarnez toujours Leon Scott Kennedy, un agent spécial américain, envoyé en mission en Espagne pour secourir Ashley, la fille du président des États-Unis. Le charme désuet de l’original est toujours présent, tout comme le côté série B over the top qui fait tout l’intérêt de la licence.

Pour aller plus loin

👉 Découvrez notre test de Resident Evil 4

👉 Si le jeu vous terrifie, découvrez sa version en Lego

👉 Plongez davantage dans l’horreur avec notre sélection de jeux

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.