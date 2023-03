Quelques heures après le lancement de la bêta de Diablo IV, les problèmes subsistent. Le matin du 18 mars 2023, des joueurs et des joueuses étaient encore bloqués dans des files d’attente.

Les joueurs et joueuses ont sagement patienté des années. Jusqu’à ce 17 mars 2023, jour du lancement de la bêta de Diablo IV, le nouveau blockbuster de Blizzard Entertainment. Cependant, le lancement de la bêta de Diablo IV s’est révélé être un calvaire. La rédaction de Numerama a pu le constater à 17h (heure française), dès le coup d’envoi de la bêta du jeu : les problèmes pour y accéder se sont vite présentés, y compris lors de notre live sur Twitch.

Sur les réseaux sociaux, les réactions de joueurs et joueuses ont rapidement émergé. Certains rencontrent encore des difficultés le matin du samedi 18 mars, soit plusieurs heures après l’ouverture de la bêta de Diablo IV. « Se lever tôt pour pouvoir se connecter à Diablo IV. Mais avoir des erreurs en boucle après les files d’attente… Impossible de me reconnecter. 90€ [bien dépensés] », se désole un internaute sur Twitter, vers 7h30. « Génial, écran bloqué sur ‘En file d’attente’ après les 5 minutes, visiblement serveurs down car beaucoup semblent avoir un souci. Je relance, 7 minutes d’attente, je sens que la matinée va être longue », se lamente une autre, 10 minutes plus tard.

L’attente pour accéder à Diablo IV, le matin du 18 mars. // Source : Via Twitter @Arahnell

De notre côté, deux journalistes de la rédaction de Numerama ont pu se connecter et jouer facilement à la bêta de Diablo IV ce matin du 18 mars. Le désagrément parait donc concerner les internautes de façon aléatoire.

La bêta de Diablo IV toujours entachée par des bugs

Blizzard s’est exprimé sur les réseaux sociaux et sur son forum, pour donner des nouvelles de la situation. « Merci pour cette réaction extraordinaire à la bêta en accès anticipé de Diablo IV. Alors que de nombreux joueurs ont réussi à se connecter, nous travaillons activement à l’amélioration de la stabilité du serveur et des files d’attente pour que d’autres puissent nous rejoindre », a tweeté le compte officiel du jeu, le 18 mars vers 4h du matin. L’éditeur du jeu liste les désagréments que peuvent encore rencontrer les joueurs de Diablo IV :

L’impossibilité de rejoindre une partie avec d’autres joueurs,

Des joueurs recevant des messages d’erreur, indiquant que leur groupe de joueurs n’existe pas,

Des problèmes de latence, en passant d’une zone à l’autre,

L’utilisation intense de la RAM et du GPU sur certains équipements.

« Pendant que l’équipe s’attaque à ces problèmes spécifiques, et à d’autres, nous gérons également le flux de joueurs dans le jeu via notre file d’attente », complète Blizzard sur le forum. Des mises à jour devraient bientôt arriver, pour régler les problèmes.

La version définitive du jeu est prévue pour juin 2023. « Ces tests en bêta sont importants pour le processus de développement », rappelle Blizzard, ajoutant que « les rapports et commentaires des joueurs sont inestimables ».

