Le catalogue PlayStation Plus Extra ressemble de plus en plus à quelque chose. Après avoir ajouté Horizon Forbidden West en février, il récupère une autre licence forte : Uncharted.

Longtemps ridicule, le catalogue PlayStation Plus Extra, conçu pour rivaliser avec le Xbox Game Pass de Microsoft, est de plus en plus intéressant. Il suffit de regarder les futures nouveautés, dévoilées dans un communiqué publié le 15 mars, pour s’en convaincre. Elles succèdent à Horizon Forbidden West, ajouté en février.

À partir du 21 mars, on pourra donc (re)lancer les derniers jeux Uncharted ou encore découvrir Tchia (titre 100 % inédit). En revanche, la formule PlayStation Plus Premium, la plus chère de la refonte du service, continue d’être risible.

PlayStation Plus Extra et Premium en mars // Source : Sony

Les deux formules d’abonnement au PlayStation Plus :

Les nouveaux jeux du PlayStation Plus Extra et Premium en mars 2023

Uncharted: Legacy of Thieves Collection

Uncharted: Legacy of Thieves Collection est une compilation réunissant Uncharted 4: A Thief’s End et Uncharted: The Lost Legacy au format remasterisé pour la PS5. Non seulement, ces deux épisodes sont très beaux, mais, en prime, ils constituent de grandes aventures.

Tchia

Dans des environnements colorés inspirés de la Nouvelle-Calédonie, on incarne Tchia, qui doit sauver son père. Le gameplay se base sur un moteur physique très poussé, et il faudra faire preuve de créativité et de curiosité.

Life Is Strange: True Colors

Dans ce nouveau chapitre de la saga culte de Dontnod, on incarne Alex Chen, dont le pouvoir est de lire les émotions des autres. Un jour, son frère meurt dans un accident étrange, point de départ d’une quête de la vérité.

Immortals Fenyx Rising

Immortals Fenyx Rising est l’un des meilleurs jeux vidéo d’Ubisoft. Il revisite la mythologie grecque avec humour, pour une aventure à mi-chemin entre Assassin’s Creed et Zelda.

Haven

Yu et Kay se sauvent pour vivre le grand amour à l’écart des autres. Les voilà sur une nouvelle planète, où ils devront construire leur couple et… survivre.

Mais aussi :

Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction

Ghostwire Tokyo

Life Is Strange 2

Dragon Ball Z: Kakarot

Street Fighter V Champion Edition

Untitled Goose Game

Final Fantasy Type-0 HD

Rage 2

Neo: The World Ends With You

Les nouveaux jeux du PlayStation Plus Premium en mars 2023

Ridge Racer Type 4 (PS1)

Ape Academy 2 (PS1)

Syphon Filter: Dark Mirror (PSP)

