Google a l’habitude de créer de petites animations surprises sur certaines recherches pour marquer un événement. Pour le retour de la série The Mandalorian, le moteur de recherche fait plaisir aux fans avec un de ces easter eggs.

La saison 3 de The Mandalorian vient de sortir, pour le plus grand plaisir des fans, qui attendaient la suite des aventures de Grogu et du chasseur de primes Din Djarin avec impatience. Le premier épisode, sorti le 1er mars 2023, fait revenir certains anciens personnages, mais explique également que certains visages bien connus de la série ne reviendront pas.

Pour célébrer le retour de la série Star Wars, Google a préparé une petite surprise, telle qu’il sait si bien les faire. On vous explique comment faire pour profiter de ce clin d’œil stellaire.

Le clin d’œil de Google à la série The Mandalorian

Pour profiter de ce easter egg, il vous faut simplement vous rendre sur la page d’accueil du moteur de recherche, depuis n’importe quel navigateur, tel que Chrome, Safari, Firefox, etc. Une fois sur Google, vous pouvez déclencher l’animation en faisant trois recherches différentes (la surprise sera cependant la même à chaque fois) :

The Mandalorian (assurez-vous de bien écrire en anglais, le nom français de la série, Le Mandalorien, n’enclenche pas l’animation) ;

Grogu ;

Bébé Yoda

Une fois la recherche effectuée, vous verrez apparaitre en bas à droite de votre écran un petit Grogu. Loin d’être calme et sage comme une image, ce dernier se mettra, grâce à sa maîtrise de la Force, à faire bouger différents blocs de recherche et à les mettre en désordre. Bébé Yoda en déplacera d’autres au fur et à mesure que vous scrollez vous le bas : un plaisir sans fin.

Laisse mon écran tranquille Grogu // Source : Capture d’écran Numerama

