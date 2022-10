Vera (ou Velma en VO), l’une des héroïnes du célèbre dessin animé Scooby Doo, vient de faire son coming-out officiel. Et le moteur de recherche a trouvé une façon originale de le célébrer.

C’était une nouvelle attendue par les fans depuis des années : Vera Dinkley (Velma en version originale), l’une des héroïnes de Scooby-Doo, est lesbienne. La détective a fait son coming-out dans le film Trick or Treat Scooby-Doo!, diffusé sur HBO Max depuis le 4 octobre 2022.

OMG LESBIAN VELMA FINALLY CANON CANON IN THE MOVIES LETS GOOOOOO pic.twitter.com/0ilx2uid1q — Trin 🎃 (@MythicalLlamaXO) October 3, 2022

Les fans ont accueilli la nouvelle avec joie, alors que des rumeurs circulaient sur la sexualité du personnage depuis des années. Comme le rappelle le New York Times, les scénaristes et producteurs des films de la franchise ont essayé à plusieurs reprises de faire d’elle un personnage ouvertement lesbien, une initiative à chaque fois repoussée par les studios.

James Gunn, qui était scénariste pour le film Scooby Doo de 2002, avait expliqué en 2020 que la version originale de son scénario évoquait sa sexualité. « En 2001, Vera était ouvertement lesbienne dans mon script. Mais le studio a édulcoré sa sexualité, qui a été réduite à quelque chose d’ambigu (la version filmée), puis qui a été supprimée (le film sorti en salle), et qui a finalement été renversée lorsqu’elle a eu un copain (dans la suite du film) », a-t-il expliqué.

Après des années de combat, la sexualité de Vera est désormais bien établie : l’héroïne parle ouvertement de son crush sur Coco Diablo pendant le film — et on espère bien qu’il sera réciproque.

Une animation sur Google pour le coming out de Vera

Si les fans et de nombreux internautes ont réagi positivement, ils ne sont pas les seuls. Ce 6 octobre 2022, en tapant « Vera Dinkley » ou « Velma » dans la barre de recherche Google, vous pourrez voir une petite animation apparaitre.

Vera a droit à sa petite animation sur Google // Source : Capture d’écran Numerama

On peut voir des confettis et des drapeaux représentant la communauté LGBT+ et lesbienne inonder l’écran. Ce sont les mêmes animations qui apparaissent généralement au mois de juin, lors du mois des fiertés, ou avant les marches organisées.

On ne sait pas encore pendant combien de temps cette animation apparaitra sur la page de Vera — n’hésitez pas à y faire un tour dès que vous pouvez pour profiter des confettis, ça fait toujours plaisir.