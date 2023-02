La communauté du modding a encore frappé. Cette fois, il est question de vivre un peu l’expérience Hogwarts Legacy dans la version PC d’Elden Ring.

Que se passe-t-il quand on mélange Elden Ring et Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard, deux titres qui n’ont a priori rien en commun (sinon des ambitions élevées) ? Des fans talentueux se sont posés la question et ont imaginé un mod qui permet d’intégrer quelques éléments de gameplay de Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard dans le titre incontournable de FromSoftware. Cette découverte a été partagée par Kotaku, dans un article publié le 21 février.

Comme l’indique cette vidéo partagée sur YouTube, le mod permet de se sentir comme Harry Potter, mais dans l’univers d’Elden Ring. En plus de l’apparence du plus célèbre des sorciers, il ajoute sept sorts iconiques, la Baguette de Sureau et, surtout, la possibilité de faire des balades en balai (accessoire qui remplace alors la monture spectrale fournie au début de l’aventure). « Hogwarts Legacy est l’un des jeux les plus attendus, et nous voulions créer une expérience magique pour les fans d’Elden Ring », indique Garden of Eyes. Le mod est accessible sur la page Patreon du collectif, moyennant un abonnement.

« Ce n’est pas une posture politique »

Sur JK Rowling La rédaction a reçu le jeu vidéo Hogwarts Legacy pour le tester avant sa sortie. JK Rowling n’en est pas à l’origine et n’a pas été impliquée dans sa conception. Nous rejetons la transphobie active de l’autrice, qui finance des associations anti-trans, qui mettent en danger la vie des personnes trans.

Attention, The Garden of Eyes ne voit pas ce projet lié à Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard comme une posture politique qui permettrait à des gens de découvrir quelques facettes du jeu sans l’acheter (et enrichir JK Rowling). Interrogé par Kotaku à ce sujet, le groupe précise que « l’objectif est d’apprécier Elden Ring d’une manière différente, en utilisant le balai volant et d’autres montures. Le monde fantastique d’Harry Potter est une belle opportunité d’intégrer de telles idées. »

Déjà à l’origine de créations impressionnantes qui enrichissent Elden Ring, The Garden of Eyes avoue que le gameplay du balai fut la chose la plus compliquée à développer. Il indique : « Elden Ring a encore des limitations en matière de modding d’animations ; étant donné que les outils pour modifier le jeu sont conçus par la communauté, et constamment améliorés par des mises à jour. Il a donc fallu trouver des solutions techniques pour obtenir un joli rendu quand on vole sur un balai, sans oublier la nécessité de rendre l’ajout fonctionnel. »

Hogwarts Legacy dans Elden Ring // Source : Capture d’écran YouTube

Les séquences entraperçues dans la vidéo valent vraiment le détour : on a vraiment l’impression de jouer à Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard, mais dans Elden Ring. À noter que le balai est susceptible d’amoindrir le challenge quand on affronte certains boss. Pouvoir voler autour de Radahn afin d’éviter plus facilement ses attaques puissantes constitue par exemple un sacré coup de pouce. Ajoutez à cela certains sorts vraiment dévastateurs, comme Avada Kedavra (capable de tuer les ennemis d’un seul coup), et vous obtiendrez un Elden Ring plus accessible. The Garden of Eyes prévoit déjà de faire évoluer son projet, notamment en intégrant les majestueux Hippogriffes. A priori, il n’est pas question de proposer du Quidditch.

