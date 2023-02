Vous ne savez pas quoi regarder en ce mardi 14 février 2023 ? Pas de panique, nous avons ce qu’il vous faut pour votre soirée de Saint-Valentin. Ce soir, vous avez le choix entre une romance pleine de bons sentiments ou une comédie qui prouve que la sexualité n’a pas d’âge.

Chaque année, la Saint-Valentin fait inlassablement son grand retour, à coups de publicités (souvent sexistes) omniprésentes, de conseils pour vivre votre meilleure vie sexuelle (ou pas) et de nouvelles comédies romantiques à se mettre sous la dent pour les passionnés du genre. Et comme chaque jour, Numerama vous recommande un film et une série, à voir sur Netflix, Disney+, Prime Video ou encore OCS. En ce mardi 14 février 2023, nous avions donc pour devoir de mettre à l’honneur l’amour et de vous aider à trouver les pépites de cette Saint-Valentin.

Nos deux flèches de Cupidon du jour sont plus ou moins sérieuses, selon votre degré d’investissement dans les comédies romantiques dégoulinantes. Nous vous conseillons donc de découvrir (ou pas) la comédie romantique made in Netflix, millésime 2023, Toi chez moi et vice versa. Et pour célébrer l’amour dans une plus grande diversité, vous pouvez également rencontrer Jacques et Rose, les seniors plein de fougue de Septième Ciel, sur OCS. Et sinon, Heartstopper sur Netflix, que nous avons déjà recommandé il y a quelques jours, sera également un excellent choix pour vos petits cœurs tous mous.

Toi chez moi et vice versa (Your Place or Mine) // Source : Netflix

Le film Toi chez moi et vice versa sur Netflix, votre dose de romance gnan-gnan

Souvenez-vous : au début des années 2000, Ashton Kutcher (Sex Friends) et Reese Witherspoon (La Revanche d’une Blonde) étaient les kings and queens des comédies romantiques américaines. Pourtant, les deux acteurs n’avaient jamais tourné ensemble. Jusqu’à ce que Netflix ne remédie à ce grave manquement au Code officiel du gnan-gnan (oui, oui) avec Toi chez moi et vice versa. Nos deux tourtereaux, Debbie et Peter, sont avant tout meilleurs amis et éternels célibataires : classique. À la suite de problèmes professionnels, ils vont décider d’échanger leurs logements, le temps d’une semaine. Propulsés à Los Angeles et New York, ils vont découvrir la vie de l’autre et réaliser que leurs sentiments ne sont peut-être pas simplement amicaux…

Clairement, cette recommandation s’adresse surtout aux romantiques invétérés, celles et ceux qui ne peuvent s’empêcher de dénicher la moindre comédie obscure vaguement mignonne et aux enjeux simples comme bonjour. Toi chez moi et vice versa entre largement dans cette catégorie. Ne vous attendez pas à être ébloui par un chef-d’œuvre, mais plutôt à vous lover confortablement dans une narration adorablement prévisible. Reese Witherspoon (Big Little Lies) compose un nouveau personnage plein d’énergie, qui vous attendrira à coup sûr. Alors, préparez votre meilleure glace, votre plaid, et laissez-vous porter par cette romance sans prise de tête mais charmante.

À voir si vous avez aimé : Crazy Ex-Girlfriend ; Le Diable s’habille en Prada ; Quand Harry rencontre Sally

À voir si vous cherchez : comédie romantique ; sentiments dégoulinants ; relation à distance ; musiques des années 2000 ; meilleurs amis ou amoureux ? ; personnages mignons ; pour aller mieux ; amour à 40 ans ; humour ; sans prise de tête ; des visios toute la nuit ; un prétexte pour finir le pot de glace dans votre congél

Pour aller plus loin Quels sont les meilleurs films sur Netflix en ce moment ?

La série Septième Ciel sur OCS, l’idylle sexuelle à 80 ans

Jacques a 80 ans et (presque) toutes ses dents. Lorsqu’il est placé en résidence pour personnes âgées par sa fille, Isabelle, il redoute le pire. Il va pourtant y rencontrer Rose, qui va chambouler son désir, sa libido et ses sentiments amoureux. Le couple va ainsi redécouvrir une sexualité et une relation épanouies, défiant tout préjugé sur leur vieil âge. Une véritable alchimie qui va questionner leur entourage et provoquer le chaos dans leur résidence. Jacques et Rose… Non, il ne s’agit pas des célèbres passagers du Titanic (quoique), mais bien du couple phare de Septième Ciel, l’une des dernières créations originales d’OCS.

Vous devriez vraiment découvrir cette série française pleine d’humour, de sensibilité et de bienveillance, idéale en ce mardi 14 février 2023. Pour fêter les amoureux, quoi de mieux qu’une romance vraiment inattendue et une remise en question de tous les clichés liés à l’âgisme ? La spontanéité qui émane de ce duo de comédie fait un bien fou au moral, tout en plantant des petites graines de réflexion sur notre propre rapport au désir. Et les épisodes ne durent que 26 minutes chacun, donc que demander de plus ?

À voir si vous avez aimé : Là-Haut ; Les vieux fourneaux ; Nona et ses filles ; Sur la route de Madison ; La Minute vieille

À voir si vous cherchez : romance ; sexualité ; pas d’âge pour l’amour ; ni pour le sexe ; seniors en pleine forme ; humour ; décalé ; feel-good ; bienveillance ; épisodes courts ; la vieillesse de Jack et Rose de Titanic si la planche avait été assez grande

Pour aller plus loin 5 séries loin des clichés amoureux à regarder pour la Saint-Valentin

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Découvrez notre comparateur

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.