Sony compte développer son « spider-verse » sous la forme de plusieurs séries en prises de vue réelle. Ces projets seront diffusés sur Amazon Prime Video à l’international. La première production à être officialisée est Silk. Mais au fait, qui est Silk ?

Les araignées Marvel continuent à tisser leur toile à l’écran. C’est le fameux spider-verse, une galaxie de personnages qui ne comprend pas exclusivement le célèbre Peter Parker, mais bien d’autres. Le film d’animation Spider-Man : New Generation ouvrait ainsi les portes du multivers pour nous montrer Miles Morales ou encore Gwen Stacy. La suite est attendue pour bientôt.

Mais le spider-verse va se développer aussi en live-action (prises de vue réelle). Comme nous l’apprend Variety ce 18 novembre 2022, Sony et Amazon Prime Video officialisent la commande de la série Silk : Spider Society. C’est un spin-off de Spider-Man, centrée sur une héroïne appelée Cindy Moon.

Qui est Cindy Moon alias Silk ?

Cindy Moon a été imaginée en 2015 dans les comics Marvel. Elle est une américaine d’origine coréenne. Son nom d’héroïne : Silk, qui signifie « Soie » en français. Elle a de nombreux points communs avec Peter Parker : elle étudie dans le même lycée que lui et c’est justement là qu’elle va être piquée par… la même araignée que lui, très peu de temps après. Elle dispose donc de pouvoirs très similaires, mais ils sont d’abord hors de contrôle.

La première fois que son pouvoir se manifeste, cela cause un accident : elle roule ses parents avec une toile. Débarque alors un certain Ezekiel Sims, qui entend la protéger d’un antagoniste qui la traque depuis lors. Pour sa protection, elle est enfermée pendant plusieurs années dans un bunker (dont elle connaît le code et pourrait en sortir quand elle souhaite) qui bloque la détection de son pouvoir. Elle a des livres, des vidéos, etc., pour s’éduquer au monde extérieur — qu’elle va devoir finalement rejoindre pour vivre ses aventures, dont retrouver sa famille qui a disparu.

Voici Silk, alias Cindy Moon, dans les comics Marvel. // Source : Marvel

Dès les comics, l’introduction de Cindy Moon se fait autour d’une pierre angulaire : développer le spider-verse, c’est-à-dire les héros et héroïnes araignées, provenant d’univers parallèles variés et/ou de la Terre principale de Peter Parker (en l’occurrence, Silk est du même monde que Spider-Man). C’est bien pour cette raison que la série contient le sous-titre Spider Society : il s’agit, semble-t-il, d’ouvrir les portes du multivers Spider-Man.

Ce qu’on sait de la série Silk : Spider Society

Cette série était dans les cartons depuis au moins 2020, mais la mise en production avait été totalement interrompu par le covid. Le projet est dorénavant officiel. Il est piloté non par Marvel, mais par Sony : Silk appartient aux personnages dont les droits appartiennent à Sony. De fait, la série live-action ne sera pas diffusée sur Disney+, mais sur Prime Vidéo à l’international.

Silk appartient à une galaxie de personnages du spider-verse. // Source : Marvel

La showrunneuse est bien connue des séries TV : Angela Kang, qui est connue pour copiloter The Walking Dead. On retrouve aussi Phil Lord et Christopher Miller, qui sont les producteurs du film animé Spider-Man : New Generation, et donc experts dans le multivers de Spider-Man. L’actrice principale, toutefois, n’est pas encore connue : le casting démarre au moment de l’officialisation.

Comme le confirme Variety, cette série n’est que le début. D’autres projets de séries centrées sur des personnages du spider-verse sont dans les cartons. Sony capitalise sur l’affection portée à ces personnages auprès du grand public. Rien que Spider-Man No Way Home, en 2021, est le troisième plus gros succès de l’histoire aux États-Unis et le film de super-héros le plus vu en France (davantage qu’Endgame). Quant à l’approche animée, New Generation avait eu droit à un très important succès critique et a rapporté 367 millions de dollars dans le monde.