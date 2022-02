Où regarder la série Normal People en streaming légal en France ?

La série Normal People sera diffusée sur France 5 à la télévision, mais aussi disponible en ligne gratuitement sur le site de France TV Slash. Vous pouvez aussi la voir sur Starz Play et dans certaines offres Canal+.

Depuis 18 mois en France, regarder Normal People tenait du défi. Alors que les États-Unis multipliaient les compliments sur la série anti-romantique, les Français n’avaient que de faibles choix dans l’attente d’une diffusion légale et abordable. L’attente est enfin terminée : Normal People arrive en France, à partir du 14 février 2022 — probablement dans l’optique de profiter de la Saint-Valentin pour donner un coup de boost médiatique supplémentaire à la production.

Alors qu’on l’attendait potentiellement sur Salto ou sur Netflix, la série irlandaise diffusée originalement sur BBC Three a finalement été récupérée par le service public, après avoir néanmoins déjà fait une première apparition sur Starz Play, la plateforme moins connue bien que lancée en France depuis 2019.

Comment voir Normal People en ligne en France ?

C’est donc sur France 5 que vous pourrez regarder Normal People à partir du 14 février : la chaîne gratuite a choisi de renouveler sa ligne éditoriale pour secouer sa tranche du lundi soir et lui donner un ton plus orienté vers la jeunesse. Mais en dehors de la diffusion linéaire (à heure fixe à la télévision), il y a aussi une bonne nouvelle : la série sera aussi mise en ligne sur France TV Slash, quelques heures plus tôt.

L’autre grandes chances de l’acquisition des droits de diffusion par France 5, c’est que Normal People sera visionnable gratuitement, sans avoir besoin de s’abonner à une plateforme. La plateforme France TV Slash est gratuite : il faut juste s’y inscrire avec une adresse mail.

Où ? Sur France TV Slash, directement sur la page de Normal People sur le site desktop ou mobile, ou par l’application sur votre TV.

Quand ? Lundi 14 février à 18h en ligne, et à 21h en direct sur France 5. La diffusion durera jusqu’au mois de mars.

Normal People sur France TV // Source : France TV

Normal People est aussi sur Starz Play (et Canal+)

Il serait curieux de vous conseiller de vous abonner à une plateforme payante pour voir Normal People alors qu’il existe une alternative gratuite. Deux arguments néanmoins : déjà, si vous êtes déjà abonné ou abonnée à Star Play, vous pouvez directement retrouver la série dans l’application ou sur ce lien.

Deuxièmement, si vous souhaitez binge-watcher la série irlandaise dès maintenant, vous aurez tout intérêt à vous abonner à Starz Play, qui héberge déjà tous les épisodes (et non un par semaine).

Pour finir, Normal People peut être regardé via Canal+, sous réserve d’avoir l’un des abonnements les plus complets (et les plus chers) qui inclut Star Play, à 59,99 euros par mois.