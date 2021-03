Le site Purrli reproduit le son du ronronnement du chat. Pratique pour se créer un environnement sonore apaisant.

Avoir un chat, c’est le plaisir d’avoir à changer sa litière. Qu’il vous refasse les cuisses avec ses griffes. Qu’il laisse des poils un peu partout dans la maison. Et du vomi, aussi (parfois, sur un clavier d’ordinateur). Qu’il miaule de tout son être, avec une régularité d’horloger suisse, pour réclamer sa pitance. Le bonheur. Bon, d’accord, on force un peu le trait. Même s’il n’est pas décrit comme le meilleur ami de l’homme, sa compagnie est souvent appréciée.

Mais avoir un chat, c’est avec des responsabilités. Si vous ne pensez pas avoir les épaules pour en accueillir chez vous, vous pouvez toujours vous rabattre sur Purrli. Ce site consiste en gros à vous donner l’impression d’avoir un chat dans les parages, sans les contraintes qui vont avec. Comment ? En vous faisant écouter des ronronnements en bruit de fond. Rien de plus !

Certes, vous ne pourrez pas passer votre main sur son pelage, lui tapoter la croupe ou lui faire des mamours sur sa frimousse, mais les vibrations sonores diffusées par Purrli sont agréables — le ronronnement est d’ailleurs perçu comme ayant des effets bénéfiques pour le bien-être. Le site vous donne accès à divers réglages pour en varier les caractéristiques, comme l’intensité ou le rythme.

Les internautes réclamaient des ronronnements

Purrli n’est pas un site nouveau, puisque That Cat Blog en parlait déjà en 2017. Mais à l’heure du reconfinement, le site peut vous aider à vous relaxer. Et surtout, cela peut vous changer des autres générateurs de bruit de fond que vous avez peut-être déjà usé jusqu’à la corde, comme ceux qui reproduisent les sons de la nature, de l’open space ou bien l’ambiance d’un bar, un lieu qui semble appartenir aujourd’hui aux livres d’histoire.

Bien qu’en anglais, Purrli est facile à prendre en main : plusieurs jauges sont proposées pour ajuster le ronron : voulez-vous qu’il soit plus endormi ou éveillé ? Régulier ou animé ? Qu’il ait une respiration plus ou moins sourde ? Détendu ou agité ? Proche ou distant ? Agrémenté ou non de miaulements ? Vous pouvez ajuster les jauges comme bon vous semble, quitte à avoir un rendu sonore étrange.

Pour peu que vous adoptiez des paramètres crédibles, le rendu est très convaincant. Le site suggère de s’en servir dans différentes occasions, que ce soit pour accompagner la venue du sommeil, s’apaiser, se remonter le moral ou tout simplement pallier l’impossibilité d’avoir un chat à la maison, à cause par exemple d’une allergie. En somme, chacun et chacune peut y trouver son compte.

Le site Purrli a été conçu par Stéphane Pigeon, un consultant spécialisé dans le traitement sonore. C’est lui qui a conçu le site MyNoise, qui fournit différents environnements sonores en fonction de vos besoins. C’est d’ailleurs parce que MyNoise ne fournissait pas au départ de réglages permettant de simuler le ronronnement d’un chat. À force de recevoir tous les jours ou presque des demandes de ce type, il a sauté le pas.

Les ronronnements sur MyNoise viennent de là, avec des réglages un peu plus techniques. Il y a toutefois des profils préenregistrés, y compris le « sommeil du tigre », si vous voulez entre un « chat » plus gros. Bien plus gros. Cependant, Stéphane Pigeon explique n’avoir jamais été tout à fait satisfait du rendu audio sur MyNoise. C’est ce cette insatisfaction qu’est né Purrli.

À lire : Et si vous aimez à ce point les chats, découvrez ces jeux mobiles qui leur sont dédiés

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo