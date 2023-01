[Deal du Jour] La sortie récente sur Amazon Prime de la série The Last of Us vous a peut-être donné envie d’y jouer. Ça tombe bien, pendant les soldes, le jeu The Last of Us est en promo et Numerama vous dit où le trouver au meilleur prix. Parfait si l’attente d’une semaine entre deux épisodes vous semble trop longue.

Où trouver les jeux The Last of Us Part I et II au meilleur prix pendant les soldes ?

The Last of Us Part I, le remake PS5, est vendu au prix de 79,99 € sur le PlayStation Store et trouvable régulièrement autour de 65 € sur plusieurs sites marchands. La Fnac le propose en ce moment en version physique au prix de 54,99 €.

Si vous souhaitez découvrir le jeu dans son écrin d’origine, ou si vous n’avez pas de PS5, la version Remastered est disponible au prix de 9,99 € sur La Fnac, mais uniquement en magasin, avec le retrait gratuit. Il est toutefois disponible en livraison sur Amazon, au prix de 21,79 €.

The Last of Us Part II est quant à lui vendu 39,99 € sur le PlayStation Store. Il est disponible sur Amazon, au prix de 15,87 €.

C’est quoi, The Last of Us Remastered / Part I ?

La version Remastered de The Last Of Us est sorti sur PS4 en 2014 et est une version un brin refaite du jeu original sorti sur PS3 l’année précédente. The Last of Us Part I est le remake intégral et est destiné à la PlayStation 5. En dehors des graphismes, ces deux versions sont identiques. Le travail de Naughty Dog sur le remake destiné à la PS5 est incroyable, mais la force de The Last of Us premier du nom tient avant tout à son univers et ses personnages. L’histoire reste la même avec un déroulement et des dialogues identiques. Vous suivez Ellie et Joel après qu’une épidémie a décimé une bonne partie de la population. Ils vont alors devoir traverser les États-Unis en ruine dans un but bien précis.

The Last of Us Part I, PS5. // Source : Sony/Naughty Dog

Si vous souhaitez (re)découvrir The Last of Us et que vous posséder une PS5, le remake semble approprié. De plus, le magnifique DLC intitulé Left Behind, essentiel si vous comptez faire la Part II, est inclus dans le jeu. Si vous n’avez qu’une PS4, sachez que la version Remastered est tout de même toujours de qualité, et évidemment bien moins onéreuse. Manette en main, le charme opère toujours et la sensation de jouer à un jeu unique est encore bien présente.

Pour aller plus loin À quel point The Last of Us Part I est-il plus beau et réaliste que The Last of Us Remastered ?

C’est quoi, The Last of Us Part II ?

The Last of Us Part II est donc la suite du premier. Pour ne pas divulgâcher le futur de la série, diffusée en ce moment sur HBO, nous ne dévoilerons rien de l’histoire de ce second opus. Annoncée officiellement en 2016, l’idée d’une suite avait de quoi rendre perplexe tant le premier opus concluait parfaitement l’histoire de Joel et Ellie. Contre toute attente, Naughty Dog arrive à approfondir son récit post-apocalyptique et pousse encore plus loin les thématiques exploitées dans le premier.

The Last of Us Part II // Source : Sony

The Last of Us Part II est assurément une suite qui divise. Mais la narration parfaite, la mise en scène et la force des personnages parviennent à briser encore plus la frontière entre le cinéma et le jeu vidéo. Jamais une adaptation en série n’aura autant fait sens.

