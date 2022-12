Sony a officialisé l’arrivée de Returnal, l’une des rares exclusivités PS5, sur PC. Il faudra toutefois disposer d’un PC pourvu de 32 Go de RAM pour jouer dans des conditions décentes.

Returnal est l’une des rares exclusivités PlayStation 5. Cet excellent jeu vidéo d’action perdra bientôt ce statut en raison d’un portage PC, officialisé pendant la cérémonie des The Game Awards. Si la date de sortie n’a pas été communiquée par Sony, les plateformes Steam et Epic Games Store affichent déjà Returnal dans leurs rayons. C’est l’occasion de faire une découverte étrange : la configuration recommandée indique qu’il faudra disposer de 32 Go de mémoire vive (soit le double de la PS5). Un chiffre colossal, alors que les paramètres ne seront même pas poussés au maximum.

Nul ne sait pourquoi Returnal exige une telle quantité de RAM pour tourner correctement, sachant que le reste de la configuration recommandée est relativement classique. Sur le PlayStation Blog, le studio Housemarque évoque le 9 décembre 2022 « quelques ajustements et améliorations par rapport à la version console pour offrir aux joueurs une expérience fluide » — sans plus de précisions à ce sujet.

Returnal (version PC). // Source : PlayStation

32 Go pour faire tourner Returnal sur PC ?!

Bien qu’exclusif à la PlayStation 5, Returnal est loin de faire partie des plus beaux jeux du catalogue. En revanche, il s’appuie sur une solidité technique évidente : l’expérience est fluide en toute circonstance, alors que l’écran est sans cesse inondé d’effets visuels et que les transitions sont hyper rapides. Sur PC, on peut imaginer que l’éventuel ajout du ray tracing est susceptible de mettre à genoux des configurations modestes. Mais, 32 Go constituent un prérequis colossal pour un jeu vidéo qui n’épouse même pas une structure en monde ouvert. On espère que l’optimisation sera suffisamment au rendez-vous, sans quoi les premières semaines risquent d’être mouvementées pour ce portage très attendu.

Étrangement, les jeux récents les plus gourmands ne montent pas jusqu’à 32 Go. C’est, par exemple, le cas de Microsoft Flight Simulator, pourtant considéré comme le nouveau benchmark. Des titres comme Marvel’s Spider-Man, Cyberpunk 2077 ou encore Elden Ring ne demandent pas plus de 16 Go non plus. Returnal fait vraiment figure d’exception, et cette condition pourrait refroidir nombre de personnes intéressées.

Cette grande quantité de mémoire vive serait liée à la conception particulière de la version PS5, qui utilise le SSD « magique » de la console, et à son association avec la carte graphique, pour charger rapidement les textures. Cette technique existe sur PC — DirectStorage — mais reste assez récente et peu répandue. Pour charger rapidement un niveau quand on passe dans un portail, la version PC de Returnal n’aurait pas recours à la même utilisation du SSD, et demanderait donc beaucoup plus de mémoire vive pour stocker les textures à charger rapidement.

Autre point qui interroge : le gameplay. Sur PlayStation 5, Returnal tire profit des spécificités de la manette DualSense, notamment ses gâchettes adaptatives. Concrètement, deux modes de tir sont associés à une même gâchette, qui peut être enfoncée à fond ou à mi-course. La DualSense est compatible sur PC — elle est même exploitée dans certains cas (exemple : Metro Exodus). Mais, que se passe-t-il si je joue à Returnal avec une manette classique, dépourvue des gâchettes adaptatives ? Pour l’heure, on n’a pas la réponse à cette question.