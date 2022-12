La suite animée des films La Nuit au Musée est disponible sur Disney+, avec un nouveau casting (Zachary Levi, Joshua Bassett…). Le Retour de Kahmunrah est un divertissement familial taillé pour les fêtes.

Qui n’a jamais rêvé d’être enfermé dans un musée pendant une nuit ? C’est à ce fantasme que répondaient les films La Nuit au Musée, portés notamment par Robin Williams et Ben Stiller, devenus cultes aujourd’hui. Un gardien de musée y découvrait la vie animée des mannequins, squelettes et autres objets de l’établissement à la nuit tombée.

Huit ans après le dernier opus sur grand écran, Disney se relance dans l’aventure… mais en version animée. La Nuit au Musée : Le Retour de Kahmunrah est disponible à partir de ce 9 novembre 2022 sur la plateforme Disney+. Le casting d’origine n’est pas de retour dans le doublage. À la place de Ben Stiller, c’est Zachary Levi qui double Larry, le gardien du musée.

Sacagawea et Roosevelt. // Source : Disney+

Mais ce dernier n’est de toute façon par le héros de cette version animée. Puisque le personnage doit quitter son poste, il le confie à son jeune fils, Nick (doublé par Joshua Bassett en VO), le temps d’un job d’été. Bien évidemment, les choses tournent mal lorsque le Pharaon Kahmunrah s’échappe. Jedediah, Octavius ou encore Sacagawea seront de la partie avec de nouvelles voix. Si le personnage de Théodore Roosevelt est aussi de retour, c’est bien évidemment sans le regretté Robin Williams.

Une petite aventure nostalgique des nuits au musée

La Nuit au Musée : Le Retour de Kahmunrah n’est pas un court-métrage, mais n’est pas non plus un long film : il ne dure que 1h18. Il ferait ainsi presque office de Christmas Special, un épisode animé bonus de la saga. Il n’a pas d’énorme ambition en dehors de reprendre les codes des films pour en faire une petite aventure supplémentaire — mettant au programme des courses-poursuites dans les coursives, de petites batailles entre mannequins, un voyage en Égypte antique à travers un tableau. On retrouve même un clin d’œil direct au second opus, avec l’exacte même scène dans le métro.

Ce film animé, dirigé par Matt Danner, mettra donc quelques étoiles dans les yeux aux nostalgiques qui ont grandi en regardant les Nuit au Musée, sans jamais, toutefois, créer de surprise. À aucun moment Le Retour de Kahmunrah n’égale le plaisir que généraient les longs-métrages, dont le mélange d’humour et d’aventure, en plus du contexte muséal fascinant, était un cocktail parfait en tant que comédie. La version animée est, qui plus est, un poil surexcitée, laissant assez peu de place à des émotions réalistes.

Mais il faut bien admettre que, dans son genre, le film de Matt Danner est à la hauteur d’un divertissement familial pour les fêtes. La plupart des blagues fonctionnent bien, les personnages sont mignons (il y a dorénavant un chat !), rien n’est vraiment pris au sérieux et l’on s’amuse : il est sûr et certain qu’en famille, Le Retour de Kahmunrah saura faire passer un excellent moment, que les adultes pourront apprécier avec les enfants.

Le verdict 7/10 La Nuit au Musée : le Retour de Kahmunrah Voir la fiche Sur Disney+, à partir de 8 € On a aimé Très joliment animé

Une aventure agréable et drôle

Des personnages mignons On a moins aimé Un peu surexicté

Cela ne vaut pas les films La Nuit au Musée : le Retour de Kahmunrah n’arrive pas à la cheville des films La Nuit au Musée, mais ne cherche pas particulièrement à le faire. Il s’agit surtout d’un bonus, qui accomplit plutôt bien sa mission. On passe un bon moment lors d’un divertissement totalement taillé pour la période des fêtes, en compagnie de personnages mignons et au cours d’une aventure sympathique (et drôle).

