FromSoftware lance une mise à jour gratuite de Elden Ring pour ouvrir les portes du Colisée, des arènes qui plaira aux fans de jeu compétitif.

Si vous avez passé du temps dans les environnements de Elden Ring, vous êtes certainement tombé sur un Colisée (il y en a plusieurs sur la carte). Toutefois, vous n’avez pas pu ouvrir ses portes. Ces immenses édifices ont longtemps été un mystère pour les fans. On sait désormais à quoi ils vont servir : dans un tweet publié le 6 décembre, FromSoftware annonce le lancement d’une mise à jour qui les transformera en arènes.

« Prouvez votre valeur dans des duels et batailles variés, ensemble ou en solitaire dans la mise à jour gratuite Colosseum. Disponible le 7 décembre », indique le studio japonais. Il ne précise pas vraiment la nature des affrontements, mais un court clip montre des joutes jusqu’à trois contre trois. Cela ravira bien évidemment les amatrices et amateurs de multijoueur compétitif, sachant que Elden Ring a été pointé du doigt pour son mode en ligne.

Un petit DLC gratuit avant la grande extension pour Elden Ring ?

Ces Colisées autrefois fermés ont longtemps fait le bonheur de celles et ceux qui adorent dépasser les limites imposées par les développeurs et se retrouver dans des zones normalement inaccessibles. En fouillant les fichiers du jeu, certains avaient même trouvé plusieurs mentions de modes PvP (joueurs contre joueurs) ou d’éléments liés à ces arènes (comme la présence de Sites de Grâce, qui permettent de se téléporter d’un endroit à l’autre). L’ouverture des portes n’est donc pas vraiment une surprise, et cela introduit une zone plus adaptée aux amatrices et amateurs de joutes en ligne.

Le timing de l’officialisation reste néanmoins étrange de la part de FromSoftware, amené à recevoir de nombreuses louanges lors de la cérémonie des The Game Awards (diffusée dans la nuit de jeudi à vendredi). Aux côtés de God of War Ragnarök, Elden Ring est le grand favori de la catégorie la plus prisée, et on pensait que l’éditeur Bandai Namco réserverait une grande annonce pour l’occasion.

Le Colisée dans Elden Ring // Source : Capture d’écran

C’est peut-être voulu : Elden Ring s’offre un petit DLC gratuit à la veille de l’événement (pour refaire parler de lui), avant l’annonce d’une grosse extension — payante — pendant les The Game Awards. Pour ce jeu tant apprécié, ce serait le meilleur moyen de terminer une année 2022 couronnée de succès.