[Deal du Jour] God of War Ragnarök vient de sortir sur PlayStation 4 et PlayStation 5. La suite du très grand God of War, sorti sur PS4 en 2018, enchaîne les qualités et les moments épiques. Une suite à la hauteur des attentes.

Où trouver la meilleure offre sur God of War Ragnarök ?

God of War Ragnarök est disponible sur le PlayStation Store au prix de 79,99 €. Il est trouvable sur divers sites marchands autour de 65 € sur PS4 et 75 € sur PS5. Amazon propose la version PS5 au prix de 60,90 € et la version PS4 au prix de 59,99 €.

C’est quoi, God of War Ragnarök ?

God of War Ragnarök est la suite directe de God of War sorti en 2018 sur

PlayStation 4. Plusieurs années après les évènements du précédent jeu, alors que Kratos s’est attiré les foudres d’Asgard, il va devoir se rendre, accompagné de son fils Atreus, dans les neuf royaumes. De leur côté, les forces asgardiennes se préparent à une bataille qui mettra fin au monde. Même si l’intrigue de God of War Ragnarök est bien amenée et évite les temps morts, le jeu aurait mérité quelques heures d’exposition en moins. Malgré tout, le travail sur les personnages que vous croiserez durant votre aventure est incroyable. Le soin accordé à l’écriture de chaque PNJ est bluffant et contribue à donner au jeu une autre dimension.

Sans se hisser au niveau d’un The Last of US II en matière de mise en scène, God of War Ragnarök n’a pas à rougir. L’illustration de la violence y est bien plus spectaculaire et pleinement assumée. La mise en scène pleine de mélancolie contraste avec la brutalité du gameplay. L’univers de la mythologie nordique finit d’apporter l’ampleur nécessaire pour que le récit prenne les proportions épiques voulues. L’intime et la brutalité de la guerre vont de pair durant les 25 h que compte l’histoire principale.

God of War Ragnarök // Source : Capture PS5

God of War Ragnarök est-il intéressant à ce prix ?

Le jeu vient de sortir, c’est donc un bon prix si vous souhaitez faire les dernières aventures de Kratos. Graphiquement, le jeu de Santa Monica Studio est bluffant. La direction artistique est à tomber, supportée par des graphismes qui comptent déjà parmi les plus beaux de la PS5. Attendez-vous à poser régulièrement la manette pour contempler le travail sur les décors et la lumière. Les protagonistes possèdent une modélisation et un look vraiment efficace, soutenu par un excellent casting. Le charisme des personnages contribue à donner à l’univers un réalisme crédible. Jamais le folklore nordique n’a été aussi bien retranscrit dans un jeu vidéo.

Le gameplay est parfaitement calibré pour une action à base d’ultra violence. En dehors des phases d’exploration et d’énigmes pas toujours bien pensées, God of War Ragnarök distille des moments dantesques inoubliables et des moments plus portés sur la poésie de l’instant. Un cocktail généreux, bien dosé et qui fait du bien.

