Pas besoin d’être un enfant ni un grand gourmand pour avoir un calendrier de l’avent. Que vous soyez fans d’animés et de manga, gameuses ou gamers ou bien accros aux séries, aujourd’hui toutes les personnes passionnées de pop culture ont un calendrier de l’avent qui leur est dédié. Numerama n’est évidemment pas passé à côté. On vous partage dans ce guide, toutes nos trouvailles pour attendre Noël, autrement qu’avec des chocolats.

Ça y est, Halloween a fini de nous faire trembler que déjà les premiers signes annonçant l’arrivée des fêtes de fins d’année sont là. Bon, cette année, ce n’est certainement pas le froid hivernal qui nous a mis la puce à l’oreille, mais les boîtes de chocolat et les jouets ont bel et bien envahi nos rayons de supermarchés. Bientôt, viendront guirlandes et sapins ainsi que l’angoisse de trouver le cadeau idéal. En attendant, une autre tradition bien plus amusante accompagne ce mois de décembre : celle du calendrier de l’avent.

Pour tous les enfants fans de Mario et les ados passionnés d’animés qui jugent les calendriers de l’avent traditionnels trop enfantins, mais aussi pour tous les geekos devenus adultes qui souhaitent retrouver leurs plaisirs d’enfance en limitant les excès, Numerama vous propose sa liste des meilleurs calendriers de l’avent geek.

Notre sélection de calendriers geek en résumé

La sélection de calendriers geek pour les fans de pop culture

Quand Luke Skywalker et Dark Vador revêtent leurs costumes de Noël dans le calendrier de l’avent Lego Star Wars

Chaque année, Lego adapte ses jouets de constructions dans des calendriers de l’avent originaux permettant d’agrandir sa collection. Que l’on soit fan incontesté de Star Wars, ou accro aux Lego, ce calendrier de l’avent divertira tout le monde en proposant une version de Star Wars aux couleurs de Noël.

Calendrier de l’avent Lego Star Wars

En tout, 16 mini constructions comme la navette du Bad Batch et autre vaporisateur hydroponique sont répartis dans les 24 cases de ce calendrier de l’avent. Mais, évidemment, ce n’est pas tout. Que feraient ces vaisseaux sans personne pour les embarquer ? Tenez-vous prêts à découvrir les héros de Star Wars comme vous ne les avez encore jamais vus, avec des tenues de Papa Noël et autres accoutrements festifs.

Le calendrier de l’avent Lego Star Wars se trouve entre 25 € et 30 €.

Le calendrier Retour vers le futur : Nom de Zeus

Playmobil aussi adapte sa gamme de bonhommes articulés dans des formats inédits à l’occasion des fêtes. Avec ce calendrier de l’avent, Doc et Marty vous embarquent dans un compte à rebours jusqu’à Noël.

Calendrier de l’avent Retour vers le Futur

24 fenêtres derrière lesquelles se cachent des figurines et accessoires Playmobil vous permettant de revivre ce film culte des années 80. En plus des protagonistes, retrouvez la DeLorean volante, le skate de Marty Mc Fly, mais aussi Einsten, le fidèle compagnon du Docteur Emmett Brown. C’est incontestablement un calendrier de l’avent à offrir à un fan de la saga. Attention cependant à ne pas briser le continuum espace temps, sous peine de ne pas revenir à l’heure pour l’ouverture des cadeaux.

Le calendrier de l’avent de Retour vers le Futur se trouve aux alentours de 35 €.

Le calendrier de l’avent Marvel

La marque Funko Pop, s’est spécialisée dans les figurines Pop au design facilement reconnaissable : une tête proéminente, d’énormes yeux et des traits arrondis. Tout bon fan détient au moins une de ces figurines attachantes à l’effigie de son héros favori. Pour les fêtes, Funko sort un calendrier de l’avent pour toutes les amouresues et tous les amoureux du MCU (Marvel Cinematic Universe).

Calendrier de l’avent Marvel

Chaque jour, ouvrez une des 24 petites cases pour découvrir un des héros Marvel en mini figurine Pop trop mignonne. Pour l’occasion, Spiderman, Captain America et ses acolytes ont revêtu leurs plus beaux costumes de Noël. Même Thanos aura l’air mignon. Attention à ne pas faire disparaître vos convives d’un claquement de doigt le soir du réveillon.

Le calendrier de l’avent Marvel se destine aux collectionneurs, et coûte environ une soixantaine d’euros.

Pour les fans de Harry Potter

Harry Potter nous plonge dans la magie de son univers avec ce calendrier de l’avent pop-up, sans figurines ni goodies.

Calendrier de l’avent Harry Potter

Le calendrier de l’avent Harry Potter vous permettra tout au long du mois de décembre d’ériger, petit à petit, votre arbre de Noël en version papier. Il pourra parfaitement trouver sa place dans les petits appartements en remplacement du traditionnel sapin, ou en guise de décoration de Noël dans les habitations ayant déjà leur beau sapin vert.

Le calendrier Pop-up Harry Potter coûte 35 €.

Notre sélection des calendriers de l’avent pour otakus et fans d’animés

Naruto et les ninjas de Konoha attendent aussi leurs cadeaux

Bienvenu à Konoha. La célèbre équipe de ninjas encadré par Kakashi vous accompagne tout au long du mois de décembre.

Le calendrier Naruto // Source : Amazon

De l’utile au décoratif, vous trouverez dans le calendrier de l’avent Naruto, stylo, crayons et autres porte-clés faisant écho à l’animé. En tout, 24 goodies estampillés Naruto pour attendre jusqu’à Noël. Il n’est pas donné au regard de son contenu, mais il reste une excellente alternative pour les fans du ninja qui n’aiment pas le chocolat.

Il faut compter une trentaine d’euros pour le calendrier de l’avent Naruto.

Le calendrier de l’avent pour les fans de DBZ

Si vous comptez prendre de la bûche au dessert, prenez garde à ne pas rester trop longtemps dans la salle de l’esprit et du temps.

Calendrier de l’avent DBZ

Retrouvez les personnages iconiques qui ont fait de cette série, un incontournable de toute une génération. La marque Funko Pop, décline ses petites poupées Pop, au format calendrier de l’avent avec la licence DBZ. Dans un beau packaging qui pourra vous servir de vitrine, découvrez derrière chacune des 24 petites fenêtres, une figurine toute mimi de Goku, Gohan, Piccolo, Tortue Géniale…

Le calendrier de l’avent Dragon Ball Z coûte environ 45 €.

Pour toutes les dresseuses et dresseurs de Pokémon qui attendent Noël avec impatience

Autre saga qui a bercé toute une génération : Pokémon. Les grands fans et les dresseurs en herbe peuvent compter sur la magie de Noël pour faire vivre leur passion pour ces attachantes créatures.

Calendrier de l’avent Pokémon

Dans ce calendrier de l’avent coloré, vous découvrirez 24 figurines Pokémon à faire évoluer dans un décor de Noël conçu pour l’occasion. Les figurines sont plutôt réussies avec de bonnes finitions et satisferont surtout les plus jeunes en attendant que le Père-Noël glisse Pokémon Épée et Bouclier sous le sapin.

Le calendrier de l’avent Pokémon coûte une quarantaine d’euros.

Notre sélection des calendriers de l’avent pour gameuses et gameurs

Le calendrier de l’avent vidéoludique sur Switch

Pas de babioles ni d’indigestion pour les fêtes. Ce calendrier de l’avent original s’ouvre sur votre console Nintendo Switch. Le concept vaut vraiment la peine de le tester.

24 mini jeux à découvrir chaque jour du mois de décembre. Chaque matin, c’est la surprise de découvrir de nouvelles aventures. Ne vous attendez pas à un gameplay incroyable ni à un jeu monde ouvert, mais l’expérience reste sympathique à découvrir seul ou à plusieurs. Voilà de quoi patienter jusqu’au 24 au soir en espérant trouver sous le sapin d’autre excellents jeux Switch.

Vous trouverez le calendrier de l’avent sur Switch à 27 € environ.

Le calendrier de l’avent Mario : Et c’est parti pour attendre le Père-Noël en équipe

Une liste de calendriers de l’avent dédiés aux jeux vidéo sans évoquer Mario, ce n’était pas possible. Le plombier de renom au chapeau rouge et son frère Luigi s’invitent pour le réveillon.

Calendrier de l’avent Mario

Quand Mario n’est pas au cœur d’une épopée fantastique et que son frère, Luigi, s’est extirpé de son grand manoir hanté, ils se retrouvent dans ce calendrier de l’avent dédié à toute l’équipe de la célèbre licence Nintendo. Jour après jour, ouvrez ces 24 fenêtres et découvrez une nouvelle petite figurine d’un des personnages ou l’un des mythiques objets que l’on retrouve dans l’univers des jeux.

Le calendrier de l’avent Mario se trouve aux alentours de 50 €.

Tout l’univers Minecraft, dans une boîte

Le jeu de Lego virtuel s’invite dans une petite boîte qui fera patienter, joueuses et joueurs, jusqu’à Noël.

Calendrier de l’avent Minecraft

Dans cet adorable petit cube, censé représenter un pixel, retrouvez villageois, creepers, fantômes et autres personnages pixelisés tout droit sortis du jeu vidéo. Ces petits objets de collection pourront vous accompagner au quotidien sous forme de portes clés, mais pourront également orner votre arbre de Noël.

Le calendrier de l’avent Minecraft coûte environ 45 €.

Notre sélection de calendrier de l’avent geek en tout genre

Le calendrier de l’avent rétro

Bon c’est vrai qu’on vous avait promis un guide qui ne causait pas d’indigestion de chocolat. En même temps un guide de calendrier de l’avent sans friandises c’est difficile surtout que celui-ci mérite clairement sa place dans ce guide.

Pour les retro/boomer en mal des années 80/90, retrouvez tous vos bonbons et confiserie d’enfance dans ce calendrier de l’avent au design rétro plutôt réussi. Un jour, une petite douceur d’antan : colliers, cerises, sucettes à tremper dans la poudre … ils sont tous là.

Il faut compter une quinzaine d’euros pour ce calendrier de l’avent rétro.

Calendrier de l’avent façon escape game

Parce qu’être geek ne se résume pas à jouer aux jeux vidéo ni à regarder des séries, nous avons sélectionné ce calendrier de l’avent original qui propose des énigmes.

Calendrier de l’avent Escape Game

Pas de numéro sur les 24 cases de calendrier de l’avent. À vous de trouver la prochaine fenêtre à ouvrir en résolvant l’énigme du jour — une enquête à mener tout le long du mois de décembre. Servez-vous des indices et des objets obtenus les jours précédents pour débloquer la case du jour. Le jeu est beau, et les énigmes plutôt bien trouvées. Si le jeu affiche à partir de 10 ans, il fera aussi réfléchir les adultes plus âgés résoudre des énigmes et s’aventurer dans les escapes games.

Le calendrier de l’avent façon escape game est vendu aux alentours de 27 €.

Le calendrier de l’avent Friends

On aurait bien envie de chantonner le générique de la série culte pour présenter ce calendrier de l’avent, mais on dità l’écrit, c’était pas terrible.

Calendrier de l’avent Friends

Du chocolat, on connaît. Des Lego ? On a déjà vu. Mais des chaussettes ? WTF. Oui, ce calendrier de l’avent vient réchauffer les pieds des fans de Friends grâce aux 12 paires de chaussettes qu’il contient. Chaque jour, une nouvelle chaussette dédiée à la série et aux péripéties vécues par la troupe des 6 amis inséparables. Assez sobre, les chaussettes font référence à certaines expressions cultes ou rappellent des scènes mythiques de la sitcom. Pourquoi pas accrocher votre chaussette préférée à la cheminée pour le 24 au soir ?

Le calendrier de l’avent Friends coûte une trentaine d’euros.

