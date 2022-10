EA et Maxis ont évoqué l’avenir de la licence des Sims, huit ans après la sortie des Sims 4. Sans le dire, le studio et sa filiale ont confirmé ce que beaucoup espéraient : le chantier des Sims 5 a commencé.

C’est l’autre annonce qui a été glissée lors du Behind The Sims Summit, avec le passage à la gratuité pour Les Sims 4. Le studio de développement Maxis et sa maison mère Electronic Arts ont entrouvert la porte de la suite pour la licence. Car il n’est pas question pour l’un comme pour l’autre d’en finir avec cette poule aux œufs d’or vidéoludique.

Le besoin de renouveler de la licence se fait, il est vrai, chaque année plus pressant. Voilà huit ans qu’il n’y a pas eu de nouveau jeu depuis Les Sims 4, dont la sortie remonte à 2014. Certes, le titre a été enrichi avec des dizaines de packs de jeu et d’extension — y compris en 2022. Mais les fondations et les mécaniques demeurent inchangées.

Qu’est-ce que c’est, Les Sims ?

Les Sims désigne une licence de jeu vidéo dont le but est de proposer une « simulation de vie ». Le premier jeu a été développé sous la supervision de Will Wright, pour les studios Maxis (pour la partie développement) et Electronics Arts (édition). Avant, Will Wright avait lancé un projet identique, mais dans lequel il fallait gérer une ville entière : SimCity.

Les débuts de la licence des Sims démarrent dans les années 2000. Les Sims 2 a suivi en 2004, puis Les Sims 3 en 2009. Le dernier volet, Les Sims 4, date de 2014. Depuis, plus rien. Certes, le studio a enrichi chaque épisode avec des extensions et des packs de jeu, mais il n’y a plus de nouveau jeu complet. Et cela fait huit ans que cela dure maintenant.

Qu’ont annoncé Maxis et EA sur Les Sims 5 ?

Lors de sa présentation du 18 octobre, le studio EA et sa filiale Maxis n’ont pas directement parlé des Sims 5. À la place, il a été montré un mystérieux « projet René » (Project Rene), qui est le titre de travail de la suite des Sims. C’est évidemment un secret de polichinelle, car la suite est cousue de fil blanc. Bien entendu que ces rares aperçus sont ceux des Sims 5.

L’annonce du projet René. // Source : The Sims

De ce nouvel opus, on ne sait pas grand chose, hormis quelques grandes lignes. On devine que la personnalisation sera encore plus profonde avec cette future version — c’est, après tout, tout l’intérêt de cette licence, puisqu’il s’agit d’une « simulation de vie ». Objets, personnages, maisons, couleurs, motifs, décors… le studio doit offrir un degré de liberté encore plus grand.

Autre mécanique suggérée par EA : la faculté de jouer en solo ou bien de pouvoir coopérer avec d’autres. À ce titre, pour éviter la friction causée par la diversité des plateformes, on comprend qu’il sera possible de s’interconnecter avec des tiers sans se soucier du support de jeu, le tout avec une expérience vidéoludique homogène.

Sans surprise, on attend une évolution graphique des Sims 5, ainsi qu’un travail sur l’intelligence artificielle des personnages, afin de leur apporter une diversité accrue dans les comportements. D’autres fonctionnalités sont promises, mais EA et Maxis préfèrent jouer la carte de la discrétion. La suite du programme sera détaillée dans les mois et les années à venir.

Un aperçu d’une personnalisation avancée dans le prochain jeu des Sims. // Source : The Sims

Quelle plateforme accueillera Les Sims 5 ?

Le projet étant à un stade précoce, EA et Maxis n’ont pas encore établi de liste définitive des plateformes qui accueilleront Les Sims 5. On peut anticiper sans grand risque un portage sur PC et Mac, via les services de distribution tels EA Play (ex-Origin) et Steam. Cela dit, les vieux systèmes d’exploitation ne seront peut-être pas gérés, comme Windows 7, 8, 8.1.

Du côté des consoles, les générations actuelles — PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S — devraient être servies. Les suivantes également, si jamais la sortie des Sims 5 est tardive. En revanche, les modèles précédents (PlayStation 4 et Xbox One) passeront sans doute à la trappe. Côté mobile, on sait qu’il existe déjà des jeux Les Sims. Un indice pour la suite ?

Quand aura lieu la sortie des Sims 5 ?

Aucune information sur le calendrier de sortie n’a été donnée par Electronic Arts ou Maxis. Le projet René étant à ses débuts, il faudra certainement des années avant d’en voir la couleur. Toutes proportions gardées, CD Project Red avait annoncé à la presse le projet Cyberpunk 2077 en 2012, pour une sortie effective huit ans plus tard. Cela donne une petite idée des échéances.