Krafton travaille sur un simulateur de vie aux graphismes impressionnants, tournants sous Unreal Engine 5. Les Sims ont peut-être du souci à se faire.

Les Sims vont-ils partir à la retraite plus tôt que prévu ? C’est peut-être le destin qui attend les célèbres bonhommes d’Electronic Arts. Alors qu’un cinquième opus est actuellement en préparation et que le quatrième jeu continue d’enrichir l’éditeur américain avec sa panoplie de contenus payants, un certain inZOI pourrait faire vaciller le géant.

À la gamescom 2024, inZOI ne passe pas inaperçu. Durant la cérémonie d’ouverture le 20 août, ce simulateur de vie a eu droit à une bande-annonce de gameplay. Et Krafton, connu pour avoir connu beaucoup de succès avec PUBG, a installé un stand immense dans le Koelnmesse de Cologne. Une preuve que Krafton mise énormément sur inZOI, qui a, pour l’heure, tout de l’attraction à suivre.

On peut déjà « jouer » à inZOI

inZOI mise d’abord sur ses graphismes pour séduire les fans de simulateur de vie. Krafton s’appuie sur le flamboyant moteur Unreal Engine 5, procurant un rendu photoréalisme (presque flippant) qui tranche avec la patte plus cartoon des Sims. Pour qui chercherait une expérience plus authentique, inZOI avance déjà de sérieux arguments.

Il est d’ailleurs possible de se faire une idée de la beauté du jeu en téléchargeant l’outil de création de personnages — disponible gratuitement sur Steam du 21 au 26 août. Cet éditeur promet plus de 250 variables d’ajustement et du contenu boosté à l’intelligence artificielle (il est même possible d’importer ses propres expressions faciales via une application qui capte les mouvements du visage). Toutes vos créations — et certains s’en donnent à cœur joie — pourront être transférées dans le jeu final grâce à Canva. L’outil a connu un pic à près de 19 000 joueuses et joueurs connectés en même temps, un chiffre impressionnant pour une simple démo.

inZOI // Source : Krafton

inZOI est-il trop beau pour être vrai ? C’est l’interrogation que l’on peut émettre, alors que Krafton promet monts et merveilles dans les situations de vie qui seront reproduites. « Comme dans la réalité, vous pourrez trouver un travail pour gagner votre vie, tout en formant des relations profondes grâce à des interactions », lit-on dans la description. Elle ajoute : « Avec une simulation complète de la vie en communauté pour chaque personnage qui agit avec sa propre volonté, vous pouvez espérer des événements inattendus pour vivre les différentes émotions que la vie peut offrir. »

inZOI // Source : Krafton

Au-delà de ses atouts visuels (qui nécessiteront peut-être un PC très puissant pour jouer confortablement), inZOI a une carte à jouer sur la monétisation. Elle est abusive dans Les Sims 4 (il faut dépenser un SMIC pour obtenir tous les contenus) et, avec une stratégie mieux pensée et moins gourmande, Krafton pourrait faire la différence. inZOI sera sans doute free-to-play et rempli de microtransactions. Mais si les fonctionnalités principales, payantes chez la concurrence, sont là, alors le public pourrait être tenté. Le lancement est normalement prévu pour 2024, dans un premier temps sur PC.

