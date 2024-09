Lecture Zen Résumer l'article

Electronic Arts et Maxis ont évoqué l’avenir de la saga Les Sims. Alors qu’on pensait qu’un cinquième opus était en développement, les deux entreprises ont changé leur plan.

Où en est le jeu Les Sims 5 ? Nulle part, en réalité. Dans un communiqué publié le 17 septembre, Electronic Arts et Maxis ont fait un point sur l’avenir de la saga de simulation de vie. L’objectif n’est plus d’offrir une suite au jeu Les Sims 4, qui fête cette année ses dix ans. Projet Rene, qui devait a priori devenir Les Sims 5, sera une expérience multijoueur pour que « les fans se rencontrent, se connectent et partagent tout en jouant ensemble dans un tout nouveau monde ».

Ce qui veut dire aussi que les développeurs continueront de miser sur Les Sims 4 à l’avenir — « Nous continuerons également à approfondir, améliorer et moderniser Les Sims 4, qui restera une expérience Sims fondamentale », lit-on.

Les fans peuvent s’attendre à voir débarquer une nouvelle pluie de contenus payants, sachant qu’il faut déjà plus d’un SMIC pour tout se payer. Mieux (ou pire), certains membres de la communauté pourront vendre leurs créations aux autres à partir du mois de novembre.

Les Sims 4 // Source : Electronic Arts

Pas de Sims 5, car vous avez déjà beaucoup dépensé dans Les Sims 4

Vice-présidente d’EA et figure de la franchise, Kate Gorman a expliqué à Variety pourquoi Projet Rene ne deviendra pas Les Sims 5. L’objectif n’est pas de lancer un remplaçant pour l’opus actuel, ce qui forcerait alors les millions de fans à tout recommencer à zéro (et à perdre toutes leurs nombreuses dépenses). La communauté est actuellement évaluée à plus de 80 millions de personnes dans le monde, selon l’éditeur. Le buzz généré par inZOI, rival prometteur, à la gamescom 2024 a pu aussi peser dans la balance.

Selon Kate Gorman, Les Sims devient graduellement un univers avec plusieurs expériences. « Historiquement, la saga Les Sims a commencé avec Les Sims 1 […]. Chaque suite remplaçait le produit précédent. Aujourd’hui, avec notre communauté, nous travaillons sur une nouvelle ère pour Les Sims. Nous n’allons plus remplacer aucun projet ; nous allons ajouter des pierres à notre univers. »

Autrement dit, on peut comprendre que Les Sims 5 existeront en partie dans Les Sims 4, en intégrant dans le jeu actuel les futures recettes qui auraient dû figurer dans l’épisode suivant : « Cela signifie que nous allons continuer de proposer une simulation pointue et ce que les gens attendent d’un Sims 5 — mais il ne faudra pas tout recommencer, effacer votre progression ou perdre tout ce que vous avez fait dans Les Sims 4. »

Pour une fois, EA et Maxis respectent toutes ces années investies dans son jeu. On peut donc voir Les Sims 5 comme une refonte en continu des Sims 4, qui doit par ailleurs nettoyer ses bugs historiques. Projet Rene, lui, sera une nouvelle tentative d’expérience en ligne (The Sims Online a été un échec dans les années 2000).

