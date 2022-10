Warner Bros. a confirmé que le jeu vidéo Gotham Knights aura des performances limitées sur PS5 et Xbox Series X. Les joueuses et les joueurs sont énervés.

En mai dernier, nous applaudissions la décision de Warner Bros. d’annuler les versions PS4 et Xbox du jeu vidéo Gotham Knights, prochaine adaptation de l’univers Batman. Derrière ce choix, on voyait un moyen de proposer une expérience à la hauteur des consoles actuelles. Aujourd’hui, nous déchantons : comme on peut le découvrir dans ce sujet publié sur Reddit le 15 octobre 2022, Gotham Knights sera limité à 30 fps sur PS5 et Xbox Series X.

« En raison des fonctionnalités proposées dans notre jeu, comme offrir une expérience 100 % coopérative dans un monde ouvert très détaillé, ce n’est pas aussi simple de baisser la résolution pour obtenir un meilleur framerate. Pour cette raison, notre jeu n’a pas d’options performance et qualité », explique Fleur Marty, productrice du jeu.

Gotham Knights. // Source : Warner Bros.

Les joueurs sont déjà agacés par Gotham Knights

Depuis le lancement de la PS5 et de la Xbox Series X, nombreux sont les jeux à laisser le choix entre un mode performance et un mode qualité. Le premier privilégie les performances techniques, en supprimant quelques artifices visuels et en jouant sur la résolution pour proposer une meilleure fluidité. Le deuxième, lui, limite le framerate pour afficher un rendu graphique souvent très beau. Gotham Knights n’offrira pas ce luxe, et cela agace les joueuses et les joueurs — informés une semaine à peine avant le lancement du jeu.

« C’est embarrassant quand on voit que Batman: Arkham Knight a sept ans et a l’air visuellement supérieur », ose TheJoshider10 sur Reddit. De son côté, thechikeninyourbutt appelle fermement au boycott : « Je suis désolé, mais je ne le dirai qu’une fois : je n’achèterai pas votre jeu sur PS5 et Xbox Series X s’il n’a pas de mode performance à 60 fps. »

Top image is 30fps on PS4 and bottom image is 30fps on PS5. What the heck is going on here… pic.twitter.com/2tSBWOE37X — Tony Bing (@TonyBingGaming) October 15, 2022

Il suffit de goûter une seule fois à un mode performance pour ne plus avoir envie de revenir en arrière : un framerate à 60 fps apporte un confort indéniable qui vaut largement les sacrifices. C’est d’autant plus appréciable pour une production comme Gotham Knights, jeu notamment axé sur des combats intenses. Avec une meilleure fluidité, ils seraient encore plus impressionnants.

C’est à se demander pourquoi Warner Bros. a annulé les versions PS4 et Xbox One. On pensait naïvement que les anciennes consoles tiraient celles qui leur succèdent vers le bas. C’est une autre justification proposée par l’éditeur. On espère qu’un mode performance finira par apparaître dans une future mise à jour de Gotham Knights. Les miracles existent dans le jeu vidéo, mais le blockbuster développé par WB Games Montréal part avec un grand handicap, qui ne fait pas de lui un jeu nouvelle génération.