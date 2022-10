Bandai Namco et FromSoftware n’ont toujours pas annoncé une extension pour Elden Ring. Pourtant, les indices s’accumulent.

Sorti en février 2022, Elden Ring est l’un des jeux les plus marquants de l’année. Encore aujourd’hui, cette fascinante aventure, signée FromSoftware, captive les joueuses et les joueurs du monde entier — que ce soit pour ses secrets ou son avenir. À ce sujet, il ne fait quasiment aucun doute qu’Elden Ring aura droit à une extension. En attendant l’officialisation, un nouvel indice a été découvert dans la mise à jour déployée le 13 octobre par le studio japonais.

Le RPG orienté action est passé en version 1.07, avec plusieurs rééquilibrages (pour encourager « plus de versatilité en termes de gameplay »), un mode PvP (joueurs contre joueurs) avec des dégâts remaniés et la correction de bugs. Bien évidemment, ce n’est pas le communiqué officiel qui fait état de l’arrivée d’un DLC, mais certains fichiers du patch, décryptés par des hackers experts.

Elden Ring // Source : Bandai Namco

Deux cartes inédites découvertes dans la dernière mise à jour d’Elden Ring

« La mise à jour inclut des références à deux nouvelles cartes qui n’existent pas dans les autres données du jeu », indique, dans un tweet, Lance McDonald, hacker qui a récemment partagé une vidéo d’une PS5 piratée et qui s’est amusé à améliorer la fluidité du jeu vidéo Bloodborne sur PS4 (à l’aide d’un hack). Tout porte à croire qu’il s’agit d’environnements inédits qui pourraient être réunis dans une extension. Ils peuvent être liés à une nouvelle intrigue et/ou à des arènes pour le jeu compétitif.

Les fans, qui rêvent de retourner dans Elden Ring le plus vite possible, s’emballent-ils un peu trop ? Peut-être. Mais, au regard du passif de FromSoftware, il serait étonnant de voir le jeu être privé d’un contenu additionnel — les Dark Souls n’y ont pas échappé. Il ne faut pas négliger non plus l’attrait commercial : Elden Ring a dépassé les attentes en termes de ventes. Le titre édité par Bandai Namco s’est écoulé à plus de 16,6 millions d’exemplaires, selon les derniers chiffres officiels. Soit potentiellement 16,6 millions de personnes intéressées par un DLC qui viendrait prolonger le plaisir — ou la souffrance.

D’autres découvertes un peu moins intéressantes, mais toujours liées à la mise à jour 1.7, ont été partagées. Ainsi, FromSoftware pourrait prochainement intégrer le ray tracing à Elden Ring. La technologie, qui permet d’obtenir des effets de lumière beaucoup plus réalistes, est mentionnée dans ce qui ressemble à une notification : « Activer le ray tracing va bloquer les paramètres de performance pour prioriser la qualité. Le ray tracing ne s’appliquera qu’après être retourné au menu principal. » Le ray tracing sera-t-il ajouté en même temps que l’extension ? Cela constituerait deux grandes nouveautés qui relanceraient Elden Ring.