Sony a levé le voile sur la liste des jeux vidéo auxquels pourront accéder les abonnés PlayStation Plus Extra et Premium en octobre 2022.

Le PlayStation Plus est désormais décliné en trois formules, avec chacune leurs avantages. Dans un communiqué publié le 12 octobre 2022, Sony a annoncé la liste des jeux ajoutés aux catalogues des options les plus chères — Extra et Premium.

Les personnes concernées ont intérêt à aimer les licences GTA et Assassin’s Creed, car plusieurs jeux sont au programme. Les différentes productions seront accessibles à compter du mardi 18 octobre, pendant une période indéterminée.

Les deux formules d’abonnement au PlayStation Plus :

Les nouveaux jeux du PlayStation Plus Extra et Premium en octobre 2022

Grand Theft Auto: Vice City – The Definitive Edition (PS4, PS5)

GTA VI n’étant pas près de sortir et GTA V commençant à accuser son âge, les fans peuvent commencer à trouver le temps long. Dès lors, pourquoi ne pas se replonger dans les premiers opus en 3D avec cette compilation remasterisée ?

Assassin’s Creed Odyssey (PS4)

Assasin’s Creed Odyssey est, à nos yeux, l’un des meilleurs opus de la saga d’Ubisoft. Il s’appuie sur les bases d’Assassin’s Creed Origins pour maximiser le potentiel d’une renaissance, davantage articulée autour d’éléments RPG. En résulte une formidable épopée, susceptible de vous occuper pendant des heures et des heures.

Inside (PS4)

Nimbé dans une atmosphère lugubre, Inside nous place dans la peau d’un petit garçon apeuré qui n’a d’autre choix que de fuir. Le gameplay mélange action et puzzle, avec un style propre résolument envoûtant.

The Medium (PS5)

Longtemps, The Medium fut une exclusivité console Xbox. Le contrat obtenu par Microsoft a fini par expirer et ce jeu d’horreur développé par le studio spécialiste Bloober Team est désormais disponible sur PS5. Sur la console de Sony, il s’offre quelques spécificités liées à la manette DualSense.

Hohokum (PS4)

Hohokum est un jeu d’exploration dans lequel on contrôle un cerf-volant. Bref, c’est un pur jeu de balades dans un monde enchanteur et coloré.

Mais aussi :

Dragon Quest XI S: Les Combattants de la destinée – Definitive Edition (PS4)

Dragon Quest Builders (PS4)

Dragon Quest Builders 2 (PS4)

Dragon Quest Heroes: The World Tree’s Woe and the Blight Below (PS4)

Dragon Quest Heroes II: Explorer’s Edition (PS4)

Naruto to Boruto: Shinobi Striker (PS4)

Assassin’s Creed Chronicles: China (PS4)

Assassin’s Creed Chronicles: India (PS4)

Assassin’s Creed Chronicles: Russia (PS4)

Assassin’s Creed III Remastered (PS4)

Assassin’s Creed Syndicate (PS4)

Les nouveaux jeux du PlayStation Plus Premium en octobre 2022

Yakuza 3 Remastered (PS4)

Yakuza 4 Remastered (PS4)

Yakuza 5 Remastered (PS4)

Limbo (PS4)

Ultra Street Fighter IV (PS4)

Castlevania: Lords of Shadow (PS3)

Everyday Shooter (PS3)

