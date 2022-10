Des rumeurs prêtent à Sony l’intention de proposer une remasterisation, voire un remake, de Horizon Zero Dawn sur PS5. L’intérêt semble très discutable.

The Last of Us Part I a-t-il donné des idées à Sony ? À en croire différents bruits de couloir, d’abord colportés par MP1ST et corroborés par Video Games Chronicle le 2 octobre 2022, une remasterisation de Horizon Zero Dawn, voire un remake, pourrait rejoindre le catalogue de la PlayStation 5.

Les détails sont encore flous sur la nature du projet : s’agira-t-il d’une remise au goût du jour, du niveau de The Last of Us Part I ? Ou d’un portage moins ambitieux, comme on en a vu tant d’autres (exemple : Ghost of Tsushima) ? Sont évoquées : des améliorations graphiques (animations, modèles 3D, éclairages) pour correspondre au rendu de la suite Horizon Forbidden West, mais également l’intégration de plusieurs options d’accessibilité.

Horizon Zero Dawn. // Source : Sony

Un remake du premier Horizon, mais pour quoi faire ?

Un jeu multi Horizon ? Guerrilla Games travaillerait aussi sur un jeu multijoueur dans l’univers de Horizon.

On peut vraiment s’interroger sur l’intérêt d’un remake de Horizon Zero Dawn, l’un des meilleurs jeux de la PlayStation 4 (qui tourne déjà correctement sur PS5 grâce à une mise à jour). Il y a la question du timing : le jeu vidéo développé par Guerrilla Games n’a que cinq ans et imaginer le studio le refaire entièrement n’a que très peu de sens. Horizon Zero Dawn est encore très frais dans les esprits et ses atouts visuels sont toujours solides. D’ailleurs, on doutait déjà de l’intérêt d’un remake de The Last of Us, qui fêtera ses dix ans en 2023.

Les seuls arguments favorables à un remake sont à chercher du côté des options d’accessibilité, réellement bluffantes dans Horizon Forbidden West et The Last of Us Part I. Elles permettraient aux personnes en situation de handicap d’apprécier pleinement la première aventure de l’héroïne Aloy, dans des conditions bien plus favorables.

Il ne faut pas occulter l’aspect commercial dans cette rumeur persistante. Horizon Zero Dawn est une valeur sûre du catalogue PlayStation. En suivant la logique de The Last of Us Part I, Sony ne manquera pas l’occasion de la commercialiser de nouveau au prix fort (80 € dans le cas de la PS5). C’est opportuniste, sachant qu’une série est actuellement en préparation pour la plateforme Netflix. La logique de la multinationale est implacable : profiter d’une adaptation télévisuelle pour se refaire de l’argent sur un jeu ancien. C’est cette stratégie qui est employée pour The Last of Us, dont la série sera diffusée en 2023 sur HBO.

Horizon: Zero Dawn. // Source : Sony

D’autres jeux Sony mériteraient un remake

Cette supposée nouvelle version de Horizon Zero Dawn passerait sans doute un peu mieux, si Sony ne gonflait pas le catalogue de la PS5 avec des titres sortis sur PlayStation 4. Marvel’s Spider-Man, Ghost of Tsushima, Uncharted 4: A Thief’s End, Uncharted: The Lost Legacy ou encore The Last of Us participent à ce sentiment de déjà-vu. À l’inverse, les vraies exclusivités se comptent sur les doigts d’une seule main, entre Returnal, Ratchet & Clank: Rift Apart ou encore Demon’s Souls (un… remake).

En admettant que Sony soit très attaché à ces remakes, des jeux plus anciens méritent davantage un tel traitement. On pense à Bloodborne, qui revient régulièrement dans les rumeurs et est loin d’être un modèle technique sur PS4. Sony pourrait aussi piocher dans des licences plus anciennes, comme Sly Raccoon (qui a justement fêté ses 20 ans cette année) ou Jak & Daxter. On rêverait aussi d’un remake du jeu culte Ico, à la manière de Shadow of the Colossus.