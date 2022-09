L’un des meilleurs jeux de la Nintendo 64 refait surface sur Switch, via le Switch Online, mais aussi sur le Xbox Game Pass.

C’est une annonce qui fera rejaillir certainement de nombreux souvenirs à celles et ceux qui ont connu cette époque. GoldenEye 007, qui avait été l’un des jeux cultes de la Nintendo 64, signe son retour sur la Nintendo Switch. Le studio qui l’avait développé à l’époque, Rare, a annoncé la nouvelle dans la journée du 13 septembre sur Twitter.

Un jeu culte de la Nintendo 64

Cette communication survient au moment où Rare a fait savoir en parallèle la sortie de GoldenEye 007 sur Xbox, à travers le Game Pass. Rien d’étonnant : le studio s’avère être une propriété de Microsoft depuis 2002. Il adapte donc son classique à la console de sa maison. Aucune date n’a été indiquée pour l’arrivée du jeu sur Switch et sur Xbox.

Dans le cadre de la version Xbox, Rare signale que des ajustements ont été faits pour préparer ce portage : il est question d’une qualité d’image en très haute définition (4K) et d’un taux de rafraîchissement d’images plus fluide. Par ailleurs, des Succès ont été inclus. Rare ne précise pas si le portage sur Switch, via l’offre Nintendo Switch Online, aura droit aux mêmes évolutions.

Des graphismes qui étaient plaisants à l’époque. // Source : Rare

Sorti en 1997, le jeu vidéo fête donc ses vingt-cinq ans cette année. Jeu de tir à la première personne (FPS), il met en scène l’intrigue du film GoldenEye avec Pierce Brosnan. Mais au-delà de la proximité scénaristique, le jeu a surtout été loué pour son excellent gameplay, y compris dans le fonctionnement de l’intelligence artificielle, mais aussi pour ses graphismes, très bons pour l’époque.

GoldenEye était également très apprécié pour son mode multijoueur, qui a pu rallonger énormément sa durée de vie. Et le succès fut au rendez-vous, même si c’était un FPS sur console. D’ailleurs, Rare en a vendu un peu plus de 8 millions d’exemplaires et a repris la structure du jeu pour concevoir une sorte de suite spirituelle. Avec Perfect Dark : si les décors ont changé, le gameplay est resté.