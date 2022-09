Ubisoft offre un mois d’abonnement à son service Ubisoft+, qui permet de jouer à beaucoup de jeux de son catalogue.

Durant sa conférence Forward organisée le 10 septembre, Ubisoft a annoncé une opération promotionnelle centrée sur son service Ubisoft+. Pendant un mois, on peut accéder gratuitement à la bibliothèque de jeux disponible par abonnement.

« Vous pouvez essayer Ubisoft+ PC Access ou Ubisoft+ Multi-Access gratuitement à partir du 10 septembre 2022 à 20h, jusqu’au 10 octobre 2022 à 20h », précise Ubisoft. En somme, si vous vous inscrivez le 20 septembre, le service ne sera pas gratuit jusqu’au 20 octobre. Passée la date du 10 octobre, il faudra payer (14,99 € par mois) — ou annuler le renouvellement automatique.

Quels jeux faut-il essayer avec Ubisoft+ ?

Le service Ubisoft+ donne accès à plus de 100 titres différents (la liste est disponible à cette adresse), accessibles sur PC ou en streaming (une partie du catalogue, via Stadia, sans abonnement supplémentaire). Cela donne beaucoup d’expériences différentes à essayer en si peu de temps. Voici une sélection de jeux incontournables, dans lesquels se lancer les yeux fermés.

Assassin’s Creed Odyssey

Assassin’s Creed Odyssey pourrait vous occuper, à lui seul, bien plus d’un mois. Il s’agit de l’un des meilleurs opus de la saga culte d’Ubisoft, avec une plongée authentique dans la Grèce antique. Le contenu est immense, et il y a vraiment de quoi se perdre parmi toutes les îles accessibles dans cette vaste épopée. Il peaufine par ailleurs la formule RPG amorcée par Assassin’s Creed Origins, qui a été un véritable renouveau pour la licence.

Rayman Origins

Vous connaissez forcément Rayman, qui a longtemps été la mascotte d’Ubisoft (c’est un peu moins le cas aujourd’hui). Rayman Origins est un pur jeu de plateforme à l’ancienne, avec des graphismes magnifiques (il y a un nombre assez hallucinant de détails à l’écran). Il ressemble à un dessin animé et on en prend plein les yeux de la première à la dernière minute. Si vous adorez, sachez qu’il existe une suite très réussie, baptisée Rayman Legends.

Immortals Fenyx Rising

Immortals Fenyx Rising fait presque écho à Assassin’s Creed Odyssey, dans le sens où ils ont beaucoup de choses en commun (notamment un monde ouvert rempli de choses à faire). Mais Immortals Fenyx Rising est moins effrayant qu’Assassin’s Creed Odyssey : il est beaucoup moins dense et assommant. Il se distingue aussi par son ton plus léger. Il constitue vraiment une bonne surprise au sein du catalogue d’Ubisoft.

Soldats Inconnus : Mémoires de la Grande Guerre

Derrière Soldats Inconnus : Mémoires de la Grande Guerre, on retrouve le somptueux moteur graphique UbiArt Framework — le même que celui de Rayman Origins. Grâce à cette direction artistique originale, il prend la forme d’une véritable bande dessinée interactive très bien documentée. Où s’entrechoquent plusieurs récits articulés autour de personnages vivant des émotions fortes pendant une période sombre. Le travail de mémoire est remarquable.

Discovery Tour

Le Discovery Tour, lié à la saga Assassin’s Creed, n’est pas un jeu vidéo au sens strict du terme. Il s’agit d’une expérience axée sur la pédagogie. On y fait du tourisme dans des environnements visités dans les jeux, en quête de points d’Histoire, que ce soit des anecdotes ou des renseignements. On y apprend beaucoup de choses, sans avoir l’impression de lire des longues pages d’encyclopédies. Trois thèmes sont proposés : l’Égypte, la Grèce antique et l’ère viking.

