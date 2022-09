Ubisoft organise une conférence Forward. Il sera question de ses futurs jeux, mais aussi de l’avenir de la saga Assassin’s Creed.

Ubisoft a convié les joueuses et les joueurs à une nouvelle conférence Forward, organisée ce samedi 10 septembre. Pour la multinationale, c’est un rendez-vous très important : l’idée est de faire un point sur le catalogue de jeux à venir, ainsi que sur le futur de la saga Assassin’s Creed (qui célèbre un anniversaire).

Assassin’s Creed Mirage // Source : Ubisoft

Où regarder la conférence Ubisoft Forward ?

Pour regarder la conférence d’Ubisoft en direct, il faudra réserver sa soirée. Rendez-vous à 21h, heure française.

Quand ? À partir de 21h, le samedi 10 septembre 2022 ;

À partir de 21h, le samedi 10 septembre 2022 ; Où ? Ici, sur Twitch ou sur YouTube ;

Ici, sur Twitch ou sur YouTube ; Quoi ? La conférence Ubisoft, centrée sur ses futurs jeux vidéo.

À noter qu’il y aura un pré-show à 20h35. On y découvrira des contenus pour des jeux comme Brawlhalla, For Honor, The Crew 2 ou encore Anno 1800.

Qu’attendre de cette conférence Ubisoft ?

Ubisoft est très silencieux depuis le début de l’année 2022. On s’attend donc à ce que l’événement soit très copieux. Il y aura d’abord de nouvelles informations sur les jeux qui sortiront en fin d’année : Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope (le 20 octobre, en exclusivité sur Nintendo Switch) et l’arlésienne Skull and Bones (le 8 novembre sur Xbox Series, PlayStation 5 et PC). On aura peut-être aussi des détails sur le remake de Prince of Persia: The Sands of Time, sur l’adaptation d’Avatar voire, avec un peu de chance, sur Beyond Good & Evil 2.

Plus important encore, la firme française évoquera l’avenir de la saga Assassin’s Creed. On sait déjà qu’on y verra l’opus Assassin’s Creed Mirage — officialisé il y a quelques jours. On pourrait aussi découvrir ce qu’est vraiment Assassin’s Creed Infinity, plateforme annoncée l’année dernière. À ce sujet, les rumeurs, notamment évoquées par Eurogamer le 6 septembre, indiquent que plusieurs projets attachés à Infinity pourraient être révélés : Project Red (un opus qui se déroulerait au Japon, avec une héroïne samurai) et Project Hexe (décrit comme l’une des aventures les plus sombres, située au XVIe siècle).

Enfin, à l’occasion des quinze ans de la sortie d’Assassin’s Creed, le tout premier épisode pourrait renaître de ses cendres avec une belle remasterisation.