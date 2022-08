Le Reddit Place revient, d’une certaine façon. Lors du Z Event 2022, Zerator prévoit un jeu similaire, mais à des fins caritatives. On peut s’attendre à une nouvelle « pixel war » entre internautes.

Il flottera comme une odeur de « Reddit Place » au mois de septembre, lorsque se tiendra l’édition 2022 du Z Event. Adrien Nougaret, alias Zerator, a fait savoir le 2 août que son évènement caritatif organisera une activité qui mobilisera tout le monde — les invités comme le public — afin de retrouver l’ambiance du jeu qu’avait lancé en début d’année Reddit.

Le Z Event ? Il s’agit d’un marathon caritatif organisé chaque année par Zerator. Le but : réunir des stars francophones de Twitch et de YouTube pour jouer aux jeux vidéo pendant quelques jours et s’amuser ensemble. En parallèle, des appels aux dons sont régulièrement passés pour soutenir une association.

Souvenez-vous : Reddit Place (ou /r/Place) a eu lieu au début du mois d’avril, après une autre édition en 2017. Durant plusieurs jours, des internautes ont rempli un espace vierge avec des pixels de couleur — les « tuiles » — pour s’amuser. Très vite, la pagaille initiale a cédé la place à une structuration entre les communautés, donnant lieu à de jolies fresques en pixel art.

Des drapeaux, des mèmes, des personnalités, des références culturelles, des clins d’œil à l’histoire… les internautes ont dessiné beaucoup de choses. Souvent, en bonne intelligence, en respectant les espaces des autres. Parfois, cela a donné lieu à de féroces batailles de territoire. Et justement, les internautes français avaient été impliqués dans un conflit à grande échelle.

Les Français, qui étaient très organisés grâce à une excellente coopération entre les différentes célébrités du Twitch Game français, avaient ainsi tenu la dragée haute aux Espagnols et aux Américains, ainsi qu’à d’autres communautés. L’affaire a été telle qu’elle a presque masqué le but premier de Reddit Place, pour imposer une véritable « pixel war » sur Reddit.

Un aperçu de ce que peut être le concours de pixels. // Source : Reddit

Une nouvelle « pixel war » au Z Event 2022 ?

De fait, l’évènement a été très suivi par le public de Twitch, qui est aussi le public du Z Event et de Zerator — Adrien Nougaret est présent sur la plateforme de streaming. L’intéressé était d’ailleurs engagé dans la « pixel war » et cela l’a marqué, en témoigne le clin d’œil glissé lors d’un autre évènement qu’il a organisé, la Trackmania Cup 2022.

C’est dans ce contexte qu’est donc organisé ce « /Place (1€ = 1 pixel) ». Vous l’avez compris : le fonctionnement du jeu sera assez proche de ce que l’on a vu avec Reddit Place, à ceci près que la dépose d’un pixel sera conditionnée au versement d’un euro. On devrait assister en somme à une autre « pixel war », mais à l’échelle du Z Event cette fois.

On devine déjà les alliances et les trahisons qui pourraient apparaître lors de ce jeu, les raids sur les fresques, les défenses pour empêcher un dessin d’être effacé, les retournements de situation et les œuvres d’art éphémères qui émergeront. Bien sûr, celles et ceux qui débourseront le plus d’argent seront avantagés, mais il faudra aussi être tactique et ne pas tout dépenser tout de suite.

Évidemment, l’argent dépensé dans le cadre « /Place (1€ = 1 pixel) » n’ira pas dans la poche de Zerator ou des participants du Z Event 2022, qui aura lieu du 8 au 11 septembre 2022. Ces sommes — tout comme les montants récoltés par ailleurs lors du marathon — seront reversées à parts égales entre Sea Sheperd, la Ligue pour la protection des oiseaux, WWF et The Sea Cleaners.