Vous ne savez rien de la Trackmania Cup ? Vous vous demandez quelles sont les nouveautés de l’édition 2022 ? Numerama fait le tour du sujet en 5 questions.

Qu’est-ce que c’est, la Trackmania Cup ?

Il s’agit d’une compétition de sport électronique sur un jeu de course, appelé Trackmania. L’évènement est organisé chaque année depuis 2013 par Adrien Nougaret, alias Zerator, une figure de la communauté française de Twitch — il est derrière quelques-uns des rendez-vous les plus fameux du milieu, comme la Zlan ou le Z Event.

La création de la Trackmania Cup a été imaginée par Zerator pour rendre l’esport sur Trackmania plus plaisante à suivre. Pour cela, Zerator conçoit lui-même les circuits sur lesquels les compétiteurs vont s’affronter, afin de les rendre divertissants pour le public et corsés pour les pilotes. La compétition vient en plus d’autres tournois qui existent par ailleurs sur le jeu.

Le format de la Trackmania Cup n’est pas fixe. En 2021, c’était des équipes de trois qui s’affrontaient. Un an avant, c’était en solo. Et cette année, ce sont des duos. Le nombre de cartes peut aussi varier, tout comme les challenges proposés aux joueurs. Ce format devrait encore bouger significativement en 2023, selon les allusions répétées de Zerator à ce sujet.

C’est quoi Trackmania ?

Trackmania est un jeu vidéo de course qui ne s’embarrasse pas vraiment de faire dans le réalisme. Il est développé par le studio français Nadeo et édité par Ubisoft. Le but du jeu est de finir un circuit le plus vite possible avec une voiture standardisée, que l’on ne peut améliorer — on peut juste changer la livrée pour arborer un visuel plus attrayant.

Les circuits peuvent défier les lois de la physique, même si le comportement du bolide, lui, est crédible, en fonction de sa trajectoire et de la surface sur laquelle il se trouve : plusieurs types de pistes existent (sable, glace, route, herbe, plastique…) et il est possible de construire un circuit avec des loopings, des vrilles, des obstacles, des sauts, et ainsi de suite.

Le jeu a également une dimension communautaire notable : outre les circuits que propose chaque mois Nadeo, avec différents degrés de difficulté, les internautes ont la possibilité de concevoir leurs propres courses et de les proposer aux autres. On peut donc avoir des créations très originales ou à thème — certains modélisent même les circuits de Formule 1 !

Combien de circuits et d’équipes pour la Trackmania 2022 ?

L’édition 2022 de la Trackmania Cup comporte 13 circuits. Chacune a un nom décalé pour faire un clin d’œil au public, jouer sur les mots ou faire allusion à l’histoire de la carte. Il y a aussi des références impénétrables quand on n’est pas du milieu. On retrouve deux références à Bercy, lieu où va se passer la finale de la Trackmania Cup 2022.

Un exemple ? « Saut Long et Bosse-Air » est une formulation pour approcher de la sonorité de la phrase « So long, Bowser ! », prononcée par Mario dans Super Mario 64 — avec l’accent italien. Quant à Chicadrenboisinenfer, chaque syllabe ou presque décrit une partie de la course : chicane, cadre, bois, etc. Roue cool à un certain volatile dans Pokémon…

Bercy Meaucoup

Roue Cool

Z/Place

Râle Cube

Chicadrenboisinenfer

Larma les retours

Better Ice (Mythic Edition)

Saut Long et Bosse-Air

Niatnuom Ecaps

Bercy à toit

Dune Not Finish

Old and Ring

Haine Go Land

Il y avait 2 184 compétiteurs cette année, répartis en 1 092 duos. Cela faisait trop de monde pour organiser des matchs à Bercy. Aussi a-t-il été décidé de faire des rounds de qualification pour écrémer les challengers et ne garder que les meilleurs. Tout le monde avait ainsi les mêmes choses sur la ligne de départ. Le talent a fait le reste.

À date, il ne reste plus que huit duos et seize joueurs. On trouve surtout des Français, comme Bren, Gwen, Wosile et Glast, mais aussi quelques internationaux : le Canadien Carl Jr, le Suisse Yannex ou encore l’Ougandais Otaaaq. Quatre duos s’affronteront dans une première demi-finale, quatre autres dans la seconde. Les quatre meilleurs iront ensuite en finale.

Où voir la Trackmania Cup 2022 ?

Sur Internet essentiellement et pour celles et ceux qui ont pris leurs dispositions, au Palais omnisports de Paris-Bercy pour les autres. Il faut savoir que la compétition est d’ores et déjà engagée : la phase qualificative est passée. Elle a eu lieu les 14 et 15 mai 2022, en ligne. Les duos se sont affrontés et les différentes poules et les différents rounds ont pu être suivis sur la plateforme Twitch.

Si vous n’avez pas de billet pour Bercy, alors la compétition se regardera sur Twitch. // Source : Numerama

La grande finale est prévue pour le samedi 4 juin 2022. Elle pourra être bien sûr suivie sur la chaîne Twitch de Zerator, et depuis les gradins de l’Accor Arena. Il est à noter que la tenue de cette compétition d’esport au sein d’une salle aussi prestigieuse était espérée initialement en 2020. Mais le monde a connu une petite contrariété à l’époque, du nom de covid.

Il y a un clin d’œil à R/Place ?

Oui ! C’est la carte Z/Place, dont la première lettre fait référence à Zerator, mais il s’agit bien d’un clin d’œil à R/Place. Vous vous en souvenez peut-être : début avril, le site communautaire Reddit avait relancé son canevas participatif, où l’on pouvait faire du pixel art. Le jeu s’était transformé alors en bataille rangée entre les Français et les Espagnols. Une vraie Pixel War !

Il va vraiment y avoir une course sur la Trackmania Cup 2022 avec une référence à la Pixel War sur Reddit/Place 😶 pic.twitter.com/Gxdmx1bQi5 — Julien Lausson (@foxteh) April 12, 2022

Zerator avait participé au challenge et a rendu hommage à cette parenthèse très amusante du net en développant une carte. Chaque zone de la carte correspond à une saison, qui était un code pour organiser les internautes français dans la défense ou l’attaque des zones sur R/Place. On retrouve aussi le drapeau français, le visage de Zidane ou encore l’Arc de Triomphe.