Fable, Avowed, Everwild… De nombreux jeux ont brillé par leur absence lors de la dernière conférence Xbox.

Microsoft a opté pour une stratégie simple et efficace pour sa dernière conférence gaming : montrer uniquement des jeux qui sortiront dans les douze mois. Ce choix est malin, puisqu’il permet de rassurer les joueuses et les joueurs Xbox à court terme. En revanche, il implique des sacrifices sur les productions qui feront rêver au-delà de cette fenêtre d’un an.

Par conséquent, de nombreuses productions officialisées bien en amont ont brillé par leur absence. Des titres ambitieux comme Fable, Avowed, Everwild, State of Decay 3 ou encore Senua’s Saga: Hellblade II n’ont pas donné signe de vie. A priori, on n’y jouera pas avant le deuxième semestre 2023. C’est un vrai problème, puisque certains d’entre eux avaient été annoncés pour accompagner les premières années de la Xbox Series S et de la Xbox Series X.

Source : Louise Audry pour Numerama

Les grands absents de la conférence Xbox de juin 2022

The Elder Scrolls VI (annoncé en juin 2018)

On a mis The Elder Scrolls VI pour la forme, mais il est l’exemple typique du jeu qui a été annoncé beaucoup trop tôt, alors qu’il n’y a rien derrière. On sait que Bethesda est concentré sur Starfield et qu’on ne verra pas The Elder Scrolls VI avant un long moment.

Everwild (annoncé en novembre 2019)

Pourquoi Everwild n’était-il pas à l’E3 2021 ? Beaucoup, à l’instar de Video Games Chronicle s’interrogeaient déjà l’an dernier… mais on n’est pas plus avancés en 2022. Présenté pour la toute première fois à la fin 2019, Everwild n’a été que très discret depuis. Il s’agit du nouveau jeu de Rare, l’un des premiers gros studios rachetés par Microsoft. Le studio rencontrerait, semble-t-il, des problèmes pour bien définir son concept général. À tel point qu’on viserait plutôt une sortie en 2024 pour cet Everwild.

Senua’s Saga: Hellblade II (décembre 2019)

Quand allons-nous jouer à Senua’s Saga: Hellblade II ? La réponse est bien trouble, d’autant plus que l’on pressentait une disponibilité imminente après la diffusion d’une longue — et impressionnante — vidéo de gameplay en décembre 2021. La logique aurait voulu qu’on découvre, enfin, la date de sortie pendant la conférence Xbox de juin 2022. Mais non.

Fable (juillet 2020)

On avait placé Fable dans nos trois attentes du Showcase, sans trop y croire. Le reboot de la licence culte se terre dans un silence qui laisse pour le moment peu de place à l’optimisme. D’ailleurs, les différentes rumeurs n’y invitent pas : le manque d’expérience de Playground Games, studio connu pour les jeux de course Forza Horizon, serait en cause. À tel point qu’il a fallu démentir des indiscrétions portant sur des ambitions revues à la baisse.

Avowed (juillet 2020)

Quand Microsoft a racheté Obsidian Entertainment (Pillars of Eternity, The Outer Worlds), les fans de RPG ont bondi de leur siège. Mais les aficionados de l’écosystème Xbox attendent toujours ce jeu qui viendra confirmer la pertinence de cette acquisition. Ce sera a priori Avowed, titre encore très mystérieux. Comme Fable, il a été validé il y a deux ans et, depuis, on n’en sait pas beaucoup plus à son sujet. Sinon qu’il tournerait, peut-être, sous Unreal Engine 5.

State of Decay 3 (juillet 2020)

Microsoft a annoncé beaucoup de projets pendant son Showcase de juillet 2020, qui était organisé pour mettre en avant des jeux à paraître sur Xbox Series X. Et, pour le moment, on joue à très peu d’entre eux. State of Decay 3, un jeu de survie avec des zombies, en fait partie. Il faut dire qu’il y aurait de vives tensions au sein du studio Undead Labs, autour d’un environnement toxique, a révélé une récente enquête édifiante de Kotaku.

Contraband (juillet 2020)

« Le paradis des contrebandiers, à découvrir en co-op dans le monde fictif de Bayan dans les années 70 » : voilà la maigre description de Contraband, projet développé par Avalanche Studios (les Just Cause). Débrouillez-vous avec cela.

Perfect Dark (décembre 2020)

On avait failli oublier de mettre Perfect Dark dans cette liste, sans doute parce qu’on l’a un peu oublié, depuis sa première apparition en décembre 2020 pendant la cérémonie des The Game Awards. Il s’agit d’un reboot du FPS culte sorti sur Nintendo 64, tiré d’une saga qui a perdu de sa superbe après le rachat de Rare par Microsoft. La multinationale joue gros avec ce Perfect Dark, dont le développement a été confié à The Initiative (et non pas à Rare).