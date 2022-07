Electronic Arts confirme avoir retiré la sélection nationale russe de football, ainsi que l’ensemble des clubs de son championnat, de son prochain jeu FIFA 23.

On se doutait que la guerre entre la Russie et l’Ukraine allait entrainer de nombreuses conséquences pour la Russie, et ce même sur le plan sportif. Si la sélection russe de football a déjà été exclue de toutes les compétitions internationales il y a quelque temps, le doute planait encore sur sa présence dans le prochain et dernier jeu de la franchise FIFA — FIFA 23.

C’est désormais officiel. À travers un communiqué transmis à Eurogamer ce 21 juillet 2022, Electronic Arts confirme avoir retiré une nouvelle fois l’équipe nationale de Russie ainsi que l’ensemble des clubs de son championnat de son prochain jeu foot, FIFA 23.

Il n’y aura pas la Russie ni les clubs russes dans FIFA 23 // Source : FIFA 23

La sélection nationale et les clubs russes ne seront pas jouables sur FIFA 23

« EA Sports est solidaire du peuple ukrainien et, comme tant de voix à travers le monde du football, nous appelons à la paix et à la fin de l’invasion de l’Ukraine », affirme EA à Eurogamer, dans un communiqué évoqué sur son site, avant de poursuivre : « Conformément à nos partenaires de la FIFA et de l’UEFA, EA Sports n’inclura pas l’équipe nationale russe ou les clubs russes dans FIFA 23. »

En mars dernier, EA avait déjà annoncé arrêter toutes les ventes de ses jeux vidéo et des contenus additionnels, tels que les packs sur FIFA, en Russie ainsi qu’en Biélorussie. Electronic Arts est même allé plus loin dans ses sanctions : la multinationale a pris la décision de retirer totalement la sélection nationale russe ainsi que les clubs de son championnat de FIFA 22.

Il était donc certain que, en l’état actuel des choses, Electronic Arts maintienne son positionnement et son soutien à la cause ukrainienne. L’entreprise ne rajoutera pas les équipes russes dans sa future simulation de foot.