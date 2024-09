Lecture Zen Résumer l'article

Un collectif d’hacktivistes russes a perturbé, sans gravité, les sites des villes de Nantes, Reims et Montpellier. Toutes les plateformes municipales peuvent être de nouveau consultées.

Le 2 et 3 septembre, le collectif Noname057(16), un groupe de hackers ultranationalistes russes, a lancé une vague d’attaques par déni de service distribuées (DDOS) contre plusieurs sites administratifs en France, dont ceux de la ville de Nantes, de Reims et de Montpellier. Certains sont tombés en panne, pendant quelques minutes ou quelques heures. Les plateformes municipales ont depuis été rétablies.

Ces actes ont uniquement un but « promotionnel ». Les hackers veulent marquer le coup alors que la France vient d’arrêter le patron russe du réseau social Telegram, Pavel Durov. Ils lancent des attaques par déni de service pour faire parler d’eux et espèrent créer un effet de panique.

La revendication des pirates sur Telegram. // Source : Numerama

Cette stratégie consiste à lancer des vagues de connexions artificielles dirigées simultanément vers un site précis. Si le nombre de requêtes est suffisamment élevé, le serveur n’est plus en mesure de les traiter, et la plateforme visée devient inaccessible. « Même si le site tombe en panne pour deux secondes, cela suffit aux hacktivistes pour crier victoire et revendiquer une cyberattaque exagérée » nous indique Benoit Grunemwald, expert en cybersécurité chez la société ESET.

Des opérations politiques pour faire parler de la Russie

Parmi toutes les attaques lancées ces 2 et 3 septembre, beaucoup ont échoué et une grande partie est passée inaperçue auprès du grand public. « Mener une attaque DDOS, c’est attaquer une vitrine. On met le site en panne pour gêner, mais on n’accède pas aux données, la portée est très limitée » nous rappelle l’expert.

« Même si certaines attaques peuvent avoir un impact plus sérieux et ralentir le service, cela ne va pas empêcher un pays de tourner. En revanche, les hackers aiment se faire mousser et dire qu’ils harcèlent la France. Le message est d’abord politique ». Comprenez donc que l’arrestation de Pavel Durov en France fait réagir les Russes.

