La toute première bande-annonce du FIFA 23, ainsi que ses premières nouveautés, ont été dévoilées. Le jeu accueille les deux voix de beIN Sports : Omar Da Fonseca et Benjamin Da Silva.

Après avoir dévoilé sa nouvelle jaquette à l’effigie du joueur du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé (pour la troisième fois consécutive), la franchise FIFA partage ce 20 juillet 2022 la toute première bande-annonce de son prochain jeu de foot (et aussi le dernier, avant de devenir EA Sports Football Club en 2024).

Nous aurons l’occasion de parler du gameplay dans les prochains mois, concentrons-nous pour l’instant sur une nouveauté franco-française. C’est le célèbre duo formé par Omar da Fonseca et Benjamin Da SIlva qui commentera dans FIFA 23, en remplacement d’Hervé Mathoux, comme le mentionne le journal Le Parisien.

Omar Da Fonseca et Benjamin Da Silva. // Source : EA Sports (image recadrée)

FIFA dit au revoir à Hervé Matoux

Nous savions déjà que le sort de Pierre Ménès, l’ancien commentateur de FIFA, était définitivement scellé. L’ex-journaliste de Canal+ a été accusé à multiples reprises d’agressions sexuelles, ce qui a contraint EA à définitivement arrêter sa collaboration avec le journaliste.

De son côté, le journaliste et commentateur sportif Hervé Matoux avait quant à lui laissé planer le doute sur un possible départ du célèbre jeu de foot. Désormais, c’est officiel : présent sur FIFA depuis 2007, Hervé Matoux va bel et bien céder sa place. Cela fait un bon moment que les joueurs et joueuses réclamaient des changements sur le contenu du jeu, y compris sur les commentateurs, jugés ennuyants et agaçants par la communauté de footeux. Beaucoup passaient en anglais ou en espagnol exprès.

Omar da Fonseca et Bejamin Da Silva : un duo de choc sur FIFA 23

L’une des grandes nouveautés sur ce FIFA 23 est donc l’arrivée des très célèbres commentateurs Omar Da Fonseca et Benjamin Da Silva, connus pour animer les matchs de Ligue des Champions et de la Liga (Espagne) sur les antennes de beIN Sports.

Cela fait un bon moment que les internautes partageaient sur Twitter leur souhait de voir ce duo de choc enfin réuni dans la célèbre franchise du jeu de foot. Maintenant que leurs vœux ont été exaucés, ils/elles attendront sûrement avec impatience d’entendre les plus grosses punchlines de ces amoureux du spectacle, connus pour se chamailler. On sait déjà qu’Omar da Fonseca est un fervent amoureux de l’ex-star barcelonaise, Lionel Messi. On pourrait aussi s’attendre à des commentaires totalement drôles et loufoques lors des remontadas, par exemple.



Une chose est sûre : l’arrivée de ces deux passionnés du ballon rond devrait ravir les fans de foot, qui seront très impatients d’essayer ce nouveau jeu et d’humilier leurs adversaires.