Sommaire Crunchyroll

ADN

Netflix

Après une saison printanière en demi-teinte, malgré une excellente adaptation de Spy X Family (la suite est prévue à l’automne), voici la seconde fournée de l’année disponible sur les différentes plateformes de SVOD.

La Japan Expo est terminée depuis le 17 juillet 2022, c’est l’occasion de reprendre le fil des nouveaux animés (ou de continuer ceux en cours). Cela est devenu une habitude depuis la fusion avec Wakanim, mais le lineup le plus garni est sur Crunchyroll. Toutefois, ADN n’est pas en reste avec un mix entre exclusivités récentes et titres plus anciens. L’arrivée de Hajime no Ippo est un petit évènement en soi pour tous les fans de boxe ou d’animés de sport en général.

Les animés sur Crunchyroll

Made in Abyss (saison 2)

Annoncée au dernier moment sur la plateforme pour faire monter le buzz, la deuxième saison de Made in Abyss est la série événement de l’été. Si vous ne deviez choisir qu’un titre, c’est celui-là qu’il faudra voir, même s’il est à réserver à un public averti. L’animé a été la surprise de 2017, et le film sorti en 2020 a confirmé la qualité exceptionnelle de cette adaptation du manga de Akihito Tsukushi (le 10e tome sort à la rentrée chez Ototo, au passage). L’histoire reprend au 6e niveau de l’Abysse où nos héros découvrent la cité du non-retour (début du 6e tome pour situer). 12 épisodes sont prévus. Info importante : la première saison, disponible à l’heure actuelle seulement sur Wakanim, devrait prochainement arriver sur Crunchyroll aussi.

The Devil is a Part-Timer! (saison 2)

Vous n’avez jamais vu la première saison ? C’est normal, elle est inédite en France depuis sa diffusion au Japon en 2013. The Devil is a Part-Timer! est l’un des plus célèbre light novel de « reverse isekai ». Le héros ici n’est pas transporté dans un monde de fantasy. C’est l’inverse ! Il est propulsé dans notre monde, en l’occurrence à Tokyo. Et ce n’est pas n’importe qui, puisqu’il s’agit d’un Roi-Démon souhaitant conquérir le monde. Sauf que pour survivre, il se retrouve obligé de travailler dans un fastfood. Vous l’aurez compris, il s’agit plus d’une comédie loufoque que d’un récit d’aventures épiques. La série est produite par Studio 3Hz (Sword Art Online Alternative Gun Gale Online). Même si rien n’est annoncé, on croise les doigts pour que la première saison soit mise en ligne sur la plateforme.

Classroom of the Elite (saison 2)

Encore une deuxième saison qui arrive longtemps après. Diffusée en 2017, la série du studio Lerche (l’excellent et inédit Astra – Lost in Space) avait été un gros succès. Classroom of the Elite se déroule dans le meilleur lycée du Japon qui dispose d’un système éducatif bien particulier : chaque classe reçoit des points en fonction des résultats et du comportement des élèves. Ces points sont en réalité de l’argent permettant de faire des achats au sein du campus. Kiyotaka Ayanokôji se retrouve dans la plus mauvaise classe du lycée. Son but : rehausser les résultats de ses camarades pour passer dans les classes supérieures… Bien que pollué par du fan service, cette adaptation d’un light novel est surtout une critique féroce du système éducatif japonais. 13 épisodes sont prévus et une troisième saison sera diffusée l’an prochain.

Lycoris Recoil

Première réalisation de Shingo Adachi, l’un des piliers de Sword Art Online (chara designer et directeur de l’animation), Lycoris Recoil est centrée sur Chisato et Takina, des membres d’une organisation secrète luttant contre le crime. Et quand elles ne sont pas en mission, elles s’occupent d’un café… Le pitch ne fait pas rêver sur le papier, mais c’est une création originale et avec A-1 Pictures derrière, la qualité de l’animation est au rendez-vous. La série durera 13 épisodes.

Saint Seiya: Knights of the Zodiac – Battle for Sanctuary

L’annonce que l’on n’attendait pas, car nous pensions le projet tout simplement enterré après les retours catastrophiques de la série sur Netflix depuis 2019. Ainsi, le massacre de la célèbre franchise continuera par le remake de la fameuse Bataille du Sanctuaire, arc le plus célèbre de Saint Seiya/Les Chevaliers do Zodiaque. Pas de date annoncée, mais cette nouvelle saison devrait arriver courant de l’été.

Parmi les autres titres de la saison : Lucifer and the Biscuit Hammer, adaptation d’un manga de Satoshi Mizukami (Planet With), du foot encore avec Shoot! Goal of the Future, une série Science SARU sans Masaaki Yuasa avec Yurei Deco, de l’isekai avec Black Summoner, la saison finale de Utawarerumono, la saison 2 de Shadows House et enfin l’arrivée de Vinland Saga, jusque-là réservé à Prime Video (avec ici la traduction et la VF déjà disponible en Blu-ray chez Kazé).

Les animés à ne pas manquer sur Anime Digital Network (ADN)

Overlord (saison 4)

4 ans après la dernière saison, Ainz Ooal Gown revient pour continuer sa conquête du monde. Dans ce nouvel arc, tiré du 10e volume du light novel, son but est de créer un royaume où toutes les races pourraient vivre ensemble. Mais les dirigeants des autres pays complotent pour s’opposer à ce projet utopique. ADN garde l’exclusivité du simulcast de la série de chez Madhouse, même si les trois premières saisons sont aussi disponibles sur Prime Video. 13 épisodes sont prévus pour cette nouvelle saison et si vous voulez prendre de l’avance, les 13 premiers volumes du light novel (sur 15) sont disponibles chez Ofelbe.

Call of the Night

Call of the Night est centré sur la relation entre Kô Yamori, un collégien de 14 ans asocial, et Nazuna Nanakusa, une vampire. Kô souhaite devenir lui aussi une créature de la nuit, mais pour que la jeune vampire accepte sa requête, il devra tomber amoureux d’elle… Produit par Liden Films, l’animé est tiré du manga éponyme qui arrivera en France cet automne chez Kurokawa. 13 épisodes sont prévus.

En plus de ces deux titres, vous pourrez toujours suivre la suite de la quatrième saison de Kingdom, mais aussi de nouveaux titres qui viennent enrichir la plateforme : Shakugan no Shana (saison 1), Aldnoah Zero (aussi sur Crunchyroll), Hajime no Ippo (20 épisodes à partir du 27 juillet), deux films de Yoshiaki Kawajiri (Wicked City à partir du 25 juillet et Demon City Shinjuku le 29 juillet) et le long-métrage Les Enfants de la mer (à partir du 31 juillet).

Les nouveaux animés sur Netflix

Spriggan

Après le film de 1998, Spriggan, connu aussi en France sous le titre de Striker en manga, bénéficie aujourd’hui d’une nouvelle adaptation. Yu Ominae est un Spriggan, un agent d’élite d’une organisation nommée ARCAM, dont le but est de protéger les artefacts d’une ancienne civilisation de ceux qui voudraient s’en emparer. Vous connaissez sûrement le long-métrage Hirotsugu Kawasaki sorti il y a une quinzaine d’années en DVD chez HK Vidéo. Il n’adaptait qu’un seul arc du manga. Cette nouvelle adaptation signée David Production (Fire Force) en propose 6 (un par épisode de 45 minutes).

Bastard!! Heavy Metal, Dark Fantasy

Là aussi, il s’agit d’une nouvelle adaptation, puisque Bastard!! de Kazushi Hagiwara fut déjà adapté il y a 20 ans sous forme d’OAV (6 épisodes sortis directement en vidéo). C’est Liden Films (Tokyo Revengers) qui s’occupe de transposer ce célèbre manga fleuve de dark fantasy vendu à plus de 30 millions d’exemplaires depuis 1988 (27 volumes). Après la chute de la civilisation moderne en 2008, le monde est revenu au Moyen Âge. 400 ans plus tard, pour sauver le royaume de Metalicana, Tya Note Yoko, la fille du grand mage du pays, ressuscite le légendaire sorcier Dark Schneider qui 15 ans plus tôt avait tenté de conquérir le monde. Si ces ambitions sont restées, il décide toutefois d’aider la jeune femme… 13 épisodes sont disponibles pour le moment et 11 autres arriveront à partir de la mi-septembre.

Hormis ces deux titres, vous pourrez aussi retrouver Vinland Saga sur la plate-forme. Mais attention, il ne s’agit pas tout à fait de la même version que sur Crunchyroll. La version Netflix dispose d’une traduction différente et surtout d’un doublage français spécifique avec un impressionnant casting de comédiens de doublage. Vous trouverez plus de détails sur la vidéo consacrée à ce sujet de ViCklatereur.

Enfin, pour les amateurs de Gambling School, le spin-off Twin, toujours produit par MAPPA, sera disponible à partir du 4 août prochain.