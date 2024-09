Lecture Zen Résumer l'article

L’automne est arrivé avec son lot d’animes à suivre. Pour faire le tri parmi plusieurs dizaines de productions, Numerama vous présente celles à suivre absolument.

Chez les amateurs d’animes, l’automne est une saison qui souffle le chaud et le froid. Pas toujours aidée par le blues provoqué par la fin de l’été et de ses animes souvent très enthousiasmants, l’automne est soit une saison creuse soit une saison qui s’annonce plus qu’excitante. Cette année, on penche largement du côté de la seconde option avec une flopée d’animes qui figurent parmi les plus attendus non pas seulement de l’automne, mais aussi de l’année. Arcane, Bleach, Dandadan, Blue Lock ou encore Blue Box figurent notamment dans le catalogue d’animes de l’automne et attestent de l’énorme qualité proposée cette saison par l’animation japonaise.

En plus de ces titres très connus et attendus, de nombreuses pépites se cachent parmi les animes de l’automne. Des pépites que Numerama vous conseille vivement à travers cette sélection des meilleurs animes de l’automne.

Dandadan (3 octobre)

Si nous parlons ici des meilleurs animes de l’automne, Dandadan est plus que ça. C’est tout simplement l’un des animes les plus attendus de ces dernières années et vu le succès du manga, l’attente est plus que légitime.

Dandadan, c’est l’histoire de Ken Takakura et Momo Ayase, deux adolescents aux points de vue bien différents sur le paranormal. Le premier est convaincu de l’existence d’extraterrestres, mais ne croit absolument pas en l’existence des fantômes, des yokai et d’autres entités de la mythologie japonaise. L’exact contraire de la seconde, qui a grandi au contact de phénomènes occultes, mais qui ne croit pas pour autant que les aliens existent. Mais leur rencontre respective avec des phénomènes qui dépassent l’entendement va vite les mettre d’accord.

Car après un pari conjoint, les deux lycéens vont se retrouver face à ce qu’ils ne croyaient pas réels. Pire encore, cette rencontre va provoquer chez Ken la perte de… ses testicules qui semblent convoitées aussi bien par les fantômes que par les aliens.

Et cette intrigue de science-fiction complètement tordue, c’est le fil conducteur de Dandadan qui débarque sur Anime Digital Network, Crunchyroll et Netflix le 3 octobre 2024.

Blue Box (3 octobre)

Parmi les animes de cet automne, Blue Box est probablement le plus doux et le plus chaleureux. Cet anime produit par Telecom Animation Film se focalise sur Taiki Inomata, un élève qui a fait du badminton sa passion. Dans son établissement, une personne qu’il apprécie particulièrement semble encore plus passionnée. Il s’agit de Chinatsu Kano, étudiante plus âgée et star montante de l’équipe féminine de basket de l’école. Si les deux joueurs s’entrainent ensemble chaque matin, leur relation ne va pas plus loin tant Chinatsu est populaire et « inatteignable » aux yeux de Taiki. Mais cette relation prend du jour au lendemain un tournant inédit pour offrir au jeune collégien une opportunité inespérée de conquérir Chinatsu.

Au-delà ce cette histoire sentimentale, Blue Box est aussi un bel anime de sport, qui promet d’attirer l’attention vers le badminton. Comme l’ont fait Haikyuu avec le volley-ball ou encore Kuroko’s Basket.

Et Netflix l’a bien compris, puisque l’anime arrive sur la plateforme SVOD le 3 octobre 2024.

365 Days to the Wedding (3 octobre)

Et si pour éviter une mutation, la seule solution était un mariage ? C’est en tout cas l’idée assez atypique de 365 Days To The Wedding. Cet anime met en avant Takuya et Rika, deux collègues de travail dans une agence de voyage à Tokyo. Les deux sont célibataires et cela ne les dérange aucunement. Au contraire, le célibat est pour eux le moyen idéal pour mener une vie solitaire et introvertie. Jusqu’au jour où leur entreprise décide d’ouvrir une nouvelle annexe en Sibérie et que les employés priorisés pour occuper cette filiale sont les non-mariés. Takuya et Rika sont donc les premiers noms cochés sur la liste.

Mais pour Rika, abandonner son quotidien paisible de Tokyoïte pour partir à l’autre bout du monde n’est pas une option. Pour éviter cette mutation, elle propose alors à Takuya un deal qui ne peut exister que dans les animes : se marier pour pouvoir rester au Japon. Si ce scénario fait de 365 Days To The Wedding un anime comique qui promet de tourner les rapports humains en dérision, il donne envie de le suivre pour sa dimension assurément romantique cheloue.

365 Days To The Wedding arrive sur Crunchyroll dès le 3 octobre.

Trillion Game (3 octobre)

Après le manga originel et une adaptation en drama, Trillion Game revient cette fois en anime. Ce seinen a pour protagonistes Haru et Gaku, deux amis aux personnalités diamétralement opposées. Le premier est un séducteur et un beau parleur capable d’improviser à tout moment. Le second est un grand passionné par l’informatique, mais très introverti. Ces différences de caractère se font rapidement remarquer à leur arrivée dans le monde professionnel. Quand Haru ne connait aucun échec à ses entretiens d’embauche, Gaku essuie à chaque fois des refus à cause de sa trop grande timidité.

Même la société Dragon Bank, qu’il rêvait d’intégrer depuis de nombreuses années le refuse. Cet échec le conduit à travailler comme laveur de vitres. C’est à ce moment qu’Haru lui fait une proposition hors du commun : s’associer à lui pour former un duo de choc dont l’objectif ultime sera d’accumuler un trillion de dollars.

Le début d’une collaboration prometteuse à suivre dès le 3 octobre sur Crunchyroll.

Bleach TYBW Partie 3 (5 octobre)

Après avoir régné sur le monde des mangas et des animes dans les années 2000 et 2010 aux côtés de Naruto et One Piece, Bleach a fait un retour inattendu en 2022. 10 ans après le dernier épisode, l’œuvre de Tite Kubo est revenue sur les écrans avec l’adaptation en anime de son dernier arc : Thousand Year Blood War (Guerre sanglante de 1 000 ans).

La troisième partie de cet arc promet de nouveaux combats sublimés par l’animation du studio PIERROT. Par rapport aux deux premières parties, ce troisième chapitre a de grandes chances de monter en tension, tant l’anime s’approche de sa fin. Yhwach et son armée de Quincy ont toujours l’objectif de provoquer la fin du monde en neuf jours, tandis que le nouveau Capitaine Général du Gotei 13, Shunsui Kyôraku est prêt à faire appel à l’un des personnages les plus appréciés de l’anime.

Mais en dire trop vous gâcherait la surprise avant le 5 octobre 2024, date d’arrivée de cette troisième partie de la saison finale sur Disney+.

Ranma 1/2 – Remake (5 octobre)

Pour attirer de nouveaux consommateurs, Netflix mise beaucoup sur les remake. Notamment ceux de la mangaka Rumiko Takahashi puisque après Urusei Yatsura, c’est son manga Ranma 1/2 qui va être réadapté sur nos écrans cet automne par le studio MAPPA. L’occasion de (re)découvrir une œuvre culte des années 90 dans laquelle nous suivons Ranma Saotome, un lycéen prodige des arts martiaux. Lors d’un entrainement en Chine, il chute dans une source maudite qui lui donne un bien mauvais sort : Ranma est métamorphosé en fille tandis que son père Genma devient un panda. Et pour ne rien arranger, ils doivent s’asperger d’eau chaude pour retrouver temporairement leur forme normale.

Mais les problèmes loufoques de Ranma ne s’arrêtent pas là. Il découvre, que son père lui a trouvé une fiancée parmi les trois filles de Soun Tendo, le chef de la grande école d’arts martiaux Tendo, qui souhaite perpétuer l’héritage familial. Et ce dernier n’a que faire de la situation de Ranma. Il est est déterminé à poursuivre ce mariage et présente au jeune homme Akane, sa plus jeune fille. Et si elle est bien une combattante hors pair, son talent est égal à son aversion pour les hommes.

C’est autour de cette intrigue qui promet beaucoup d’humour que Ranma 1/2 arrive sur Netflix le 5 octobre 2024.

Blue Lock Saison 2 (5 octobre)

Il y a deux ans, Blue Lock prenait le contrôle du monde des animes mais aussi du football avec sa première saison. En pleine Coupe du monde de football, l’anime avait su trouver son public avec son intrigue à l’opposé des valeurs du sport qu’est le football. Là où le collectif et le sacrifice sont prônés, Blue Lock met l’égoïsme à son paroxysme. L’adaptation du manga de Muneyuki Kaneshiro et Yusuke Nomura raconte l’histoire du Blue Lock, un projet sportif visant à donner naissance au meilleur attaquant que le Japon ait connu. Mais pour ça, il ne faut pas un joueur qui joue avec les autres, mais un égoïste absolu.

C’est le cœur du projet Blue Lock et de l’anime du même nom, qui, malgré une animation qui ne rend pas hommage au dessin du manga, est devenu en quelques années l’une des références des mangas sportifs. Cette seconde saison devrait d’ailleurs adapter en anime ce qui est pour beaucoup le meilleur arc du manga.

Un arc à découvrir dès le 5 octobre 2024 sur Crunchyroll.

Du Mouvement de la Terre (7 octobre)

Parmi les animes les plus atypiques, Du Mouvement de la Terre est sans doute celui pour lequel notre intérêt est le plus fort. Cet anime se présente comme une aventure scientifique à travers l’Histoire et la vie de plusieurs individus qui ont risqué leur vie pour prouver la véracité de l’héliocentrisme. Notamment au XVᵉ siècle et dans l’Europe de l’époque, où cette théorie allait à l’encontre des différents courants de pensée acceptés.

C’est dans ce contexte que nous suivons Rafal, un jeune prodige qui s’apprête à entrer à l’université pour y étudier la théologie, une matière réservée aux élites. Mais sa rencontre avec Hubert, un homme emprisonné pour avoir étudié l’héliocentrisme vient bouleverser toutes ses croyances. Un déclic pour Rafal qui se lance dans l’étude de l’astronomie, convaincu par l’existence d’une « autre vérité ». Cette intrigue fait Du Mouvement de la Terre un anime que Numerama ne peut que vous recommander, tant sa dimension scientifique est importante.

L’anime arrive sur Netflix le 5 octobre 2024.

Dragon Ball DAIMA (11 octobre)

Après Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT ou encore Dragon Ball Super, l’univers du manga du regretté Akira Toriyama s’étend à nouveau cet automne avec Dragon Ball DAIMA. Un nouveau projet original pour la franchise qui part sur une nouvelle intrigue. Dans cet anime toujours développé par Toei Animation, Son Goku et ses amis sont retombés dans des corps d’enfants à cause d’un complot. Pour retrouver leurs corps d’adultes, ceux qui sont toujours appelés les super guerriers doivent une fois de plus affronter une grande menace. Cette nouvelle mission les emmène en direction du royaume des démons au sein duquel ils s’apprêtent à vivre de grandes aventures.

Si ce projet qui met en scène un Goku enfantin peut déplaire en Occident, Dragon Ball DAIMA reste un anime enthousiasmant, puisqu’il s’agit d’un projet sur lequel Akira Toriyama s’est personnellement investi avant son décès en mars 2024. C’est ce qui explique ce véritable retour aux sources de Dragon Ball, qui mettait en scène un Goku encore très jeune, loin de celui plus adulte qui a marqué des générations. Pour suivre Dragon Ball DAIMA, rendez-vous sur ADN, mais aussi sur Netflix dès le 11 octobre 2024.

Arcane saison 2 (9 novembre)

Si le domaine de l’animation est aujourd’hui largement dominé par le Japon, la France est outrageusement sous-estimée sur ce terrain. La preuve avec Arcane, pur produit du studio français Fortiche. Acclamé par les critiques il y a trois ans, Arcane est enfin de retour pour une seconde et dernière saison qui s’annonce exceptionnelle sur tous les points.

L’anime basé sur l’univers du jeu League of Legends reprend là où il nous a laissés en 2021, après le chaos provoqué par les actions de Jinx, qui a utilisé la gemme Hextech pour annihiler le Conseil de la cité. Et à la vue de la bande-annonce, cet acte va provoquer une véritable guerre entre la ville aisée de Piltover et le ghetto de Zaun mais aussi entre Jinx et Vi. Tant d’intrigues à résoudre au cours de cette seconde saison qui arrive sur Netflix le 9 novembre 2024. Ces nouveaux épisodes seront divisés en trois actes, comme pour la saison 1. Voici le calendrier exact :

Acte I le 9 novembre 2024

Acte II le 16 novembre 2024

Acte III le 23 novembre 2024

