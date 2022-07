La Fox s’est associée au studio Survios pour créer un nouveau jeu établi à partir de la licence culte Alien. On nous promet de l’action, mais surtout de l’horreur.

Il va y avoir un nouveau jeu vidéo adapté de la saga culte Alien. Dans un communiqué publié le 14 juillet, le studio Survios a officialisé un partenariat avec 20th Century Games, branche gaming de la Fox, dans le but de développer « un jeu d’action et d’horreur », basé dans l’univers né en 1979 avec un premier film réalisé par Ridley Scott.

Peu de détails ont filtré sur le projet, conçu pour sortir sur PC, les casques de réalité virtuelle et les consoles (on peut miser sur la PS5 et les Xbox Series). Un détail donne quand même un semblant d’indice : la première image montre le mot Aliens et non pas Alien, suggérant davantage de proximité avec le deuxième long-métrage (imaginé par James Cameron). L’autre point à retenir tient dans la volonté de s’inscrire dans le genre horreur, ce qui constitue une excellente orientation.

Nouveau jeu vidéo Aliens // Source : Survios

Un bon jeu vidéo Alien doit d’abord être un jeu d’horreur

L’horreur doit vraiment être le premier critère à respecter dans le cahier des charges d’un bon jeu vidéo adapté d’Alien. Le but doit être de nous plonger dans une atmosphère SF délétère, où la peur d’être surpris par un extraterrestre agressif est omniprésente (dans l’espace, personne ne vous entendra crier). Les développeurs doivent insister sur ce point. « Aliens est un univers terrifiant et distinctif, dans lequel les fans adorent se retrancher », indique, TQ Jefferson, CPO (Chief Product Officer) au sein de Survios.

L’intéressé insiste sur le fait que le studio compte mettre à profit son expertise dans la création d’expériences immersives. À ce sujet, on peut faire confiance à Survios, dont le catalogue réunit surtout des jeux vidéo exclusivement jouables en VR (Creed: Rise to Glory, The Walking Dead Onslaught). Pour la partie graphique, Survios fera confiance au moteur Unreal Engine 5.

Pour convaincre les fans, l’entreprise devrait s’inspirer d’Alien: Isolation, de loin la meilleure adaptation possible. Dans ce jeu développé par The Creative Assembly, il n’y a qu’un seul Alien, qui passe son temps à nous pourchasser dans un format proche du jeu du chat et de la souris. Ici, l’horreur se mêle à l’infiltration, pour une réussite totale (81/100 sur Metacritic). À l’inverse, le futur jeu Alien ne devra pas être le nouveau Aliens: Colonial Marines, projet maudit sorti en 2013, qui s’est transformé en fiasco (45/100 sur Metacritic). Il avait pour sa part miser sur l’action pour remporter les suffrages. Pari loupé.

Autre titre dans cette veine, Aliens: Fireteam Elite, jeu de tir coopératif édité par Focus Home Interactive, n’a pas été une réussite totale non plus (69/100 sur Metacritic). Ces précédentes adaptations ratées doivent servir d’exemples pour Survios, qui doit imaginer une partie action plus intelligente et certainement moins spectaculaire (compter ses munitions peut constituer un élément du gameplay à explorer).