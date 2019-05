Alien, la pépite horreur-SF de Ridley Scott, s'offre les honneurs d'une sortie en UHD. Magique.

La séance Blu-ray UHD du week-end est un rendez-vous imaginé par la rédaction de Numerama pour vous proposer des tests de Blu-ray UHD. Vous y trouverez des films dont le disque devrait répondre aux principales exigences en matière d’image et de son, sublimant alors votre équipement dernier cri.

On continue de piocher dans le catalogue des films mythiques avec Alien, le huitième passager. Pour ses 40 ans, le film réalisé par Ridley Scott s’offre une version Blu-ray UHD avec un nouveau master 4K à la clef.

Tous les ingrédients sont réunis pour s’offrir une séance placée sous le signe d’un (re)visionnage inédit. À quel point la Fox a su profondément modifier le visage de son film de catalogue ? Certains risquent fort d’être très surpris, agréablement.

Film LE FILM

Nul besoin de présenter le monument de science-fiction teinté d’horreur réalisé par Ridley Scott. Pourtant sorti en 1979, Alien, le huitième passager est encore capable de marquer les esprits aujourd’hui. Le long-métrage se définit par son atmosphère délétère, articulée autour d’une créature devenue une véritable icône du Septième Art.

Suspense, violence, héroïne charismatique, tension… Ridley Scott a coché toutes les cases du film culte avec Alien, le huitième passager. Et si, pour beaucoup, sa suite est encore meilleure, c’est bel et bien lui qui a pavé la voie.

Image L’IMAGE : 5/5

Les rééditions UHD de vieilles pépites ne déçoivent que rarement. Les exemples Predator et, surtout, le magnifique 2001, L’Odyssey de l’espace sont là pour en attester. Le disque d’Alien ne viendra pas déroger à cette règle centrée sur le plaisir de la totale redécouverte. Basée sur une nouvelle restauration 4K supervisée par Ridley Scott, cette version UHD offre un nouveau visage au monument de science-fiction.

Dès les premiers mouvements de caméra au sein du Nostromo, on décèle une profondeur de champ inouïe, nourrie par un gain en détails palpable. Plus nette, l’image repose par ailleurs sur un étalonnage en HDR pour appuyer les contrastes. En résulte un rendu beaucoup plus sombre que ce que nous connaissions de l’excellent Blu-ray sorti en 2010. Les nombreux reflets, y compris sur la peau noire brillante du Xénomorphe, sont appuyés, et les rares effets de lumière prennent assurément la forme de lueurs d’espoir dans cet environnement claustrophobique.

Son LE SON : 3/5

Pour cette nouvelle édition, la Fox a repris la version originale DTS-HD Master Audio du simple Blu-ray. Il ne faut dès lors rien attendre de plus au niveau des prestations sonores. Naturellement, la scène est très frontale, avec une emphase sur les dialogues à l’intelligibilité bienvenue. Il arrive parfois que quelques bruits d’ambiance viennent renforcer le huis clos, dans lequel personne ne vous entendra crier.

En bref, vous n’achèterez pas le Blu-ray UHD pour en redécouvrir la partition, les notes étant déjà apprises par cœur par les fans. Pour les anglophones, la piste française est en simple DTS.

Le Blu-ray UHD d’Alien est disponible pour moins de 30 euros.

Crédit photo de la une : Fox Signaler une erreur dans le texte