Sony a annoncé la toute première vague de jeux qui gonfleront les catalogues PlayStation Plus Extra et PlayStation Plus Premium. Les abonnés vont être gâtés d’ici quelques jours.

Il y a un peu moins d’un mois, Sony a entièrement repensé le PlayStation Plus, après une fusion avec le PlayStation Now. L’abonnement, obligatoire pour jouer en ligne sur PS4 et PS5, s’articule désormais autour de trois formules : Essential (qui permet de récupérer des jeux gratuits), Extra et Premium. Les deux dernières options, plus chères, donnent accès à une bibliothèque de jeux sur PS4 et PS5 (Extra), et quelques classiques (Premium).

À l’instar de Netflix et du Xbox Game Pass, la sélection de jeux accessibles via le PlayStation Plus Extra et le PlayStation Plus Premium évolue. Tous les mois, Sony compte ajouter de nouvelles productions pour fidéliser les abonnés — une manière de les récompenser et un moyen de leur permettre de rentabiliser les frais. La première vague sera disponible à compter du 19 juillet. Entre l’inédit Stray, Final Fantasy VII Remake Intergrade ou encore plusieurs épisodes de la saga Assassin’s Creed, il y aura de quoi faire.

PlayStation Plus Extra et Premium en juillet 2022 // Source : Sony

Les deux formules d’abonnement au PlayStation Plus :

Les nouveaux jeux qui arrivent en juillet 2022 dans le PlayStation Plus Extra

Final Fantasy VII Remake Intergrade (PS5)

Marvel’s Avengers (PS4 & PS5)

Stray (PS4 & PS5) — nouveauté

Assassin’s Creed Unity (PS4)

Assassin’s Creed IV Black Flag (PS4)

Assassin’s Creed Rogue Remastered (PS4)

Assassin’s Creed Freedom Cry (PS4)

Assassin’s Creed: The Ezio Collection (PS4)

Saints Row IV: Re-Elected (PS4)

Saints Row Gat out of Hell (PS4)

Spirit of the North: Enhanced Edition (PS5)

L’Âge de Glace : La folle aventure de Scrat ! (PS4)

Jumanji : Le jeu vidéo (PS4)

La Pat’ Patrouille part en mission ! (PS4)

ReadySet Heroes (PS4)

Les nouveaux jeux qui arrivent en juillet 2022 dans le PlayStation Plus Premium

No Heroes Allowed! (PSP)

LocoRoco Midnight Carnival (PSP)

Précision importante : les abonnés PlayStation Plus Premium ont accès aux fonctionnalités du PlayStation Plus Extra, y compris la bibliothèque PS4/PS5 avec les nouveautés mensuelles.

