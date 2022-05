Véritable légende de la communauté Elden Ring, Let Me Solo Her s’apprête à franchir la barre des 1 000 victoires face à Malenia, cauchemar des joueuses et des joueurs.

Il y a quelques semaines, les fans d’Elden Ring ont découvert l’existence de Let Me Solo Her, drôle d’énergumène qui ne passe pas inaperçu avec son accoutrement composé d’un slip et d’un pot posé sur sa tête. Il s’agit en réalité d’une légende, qui maîtrise le combat le plus corsé du jeu comme personne et prête mainforte à celles et ceux qui n’y arrivent pas. Véritable cauchemar pour tout le monde, Malenia s’apprête à être battue pour la 1 000 fois par Let Me Solo Her, indique PC Gamer dans un article publié le 8 mai.

L’intéressé fait bien évidemment de ce cap un événement, puisqu’il diffusera le face-à-face en direct sur sa chaîne YouTube. Si cela vous intéresse, il a donné rendez-vous aux joueuses et aux joueurs ce mardi 10 mai, à minuit. En cas d’horaire trop tardif pour votre rythme de vie, vous pourrez toujours regarder le héros à l’œuvre en replay.

Let Me Solo Her dans Elden Ring // Source : Reddit/Let Me Solo Her

Le héros d’Elden Ring n’a pas chômé

Cette barre symbolique des 1 000 succès prouve que Let Me Solo Her n’a pas chômé depuis qu’il est devenu populaire. Mythe pour les amoureux d’Elden Ring, il passionne les foules par son talent certain et, surtout, sa capacité à avoir essuyé tant d’échecs avant de maîtriser un affrontement à la perfection. Cette résilience est à l’origine de mèmes, voire de petites créations physiques très réussies. Dans un tweet publié le 8 mai, Let Me Solo Her se réjouit par exemple d’avoir reçu une figurine à son effigie. « Let Met Solo Her, la légende, me remercie pour être un membre incroyable de la communauté », a répondu l’expéditeur.

Thank you so much for the painted model @waltersworkshop! It looks amazing and I love the sticker as well :D pic.twitter.com/sPWodAcpm4 — KleinTsuboi (@TsuboiKlein) May 9, 2022

Jusqu’où s’arrêtera Let Me Solo Her ? A priori, il continuera d’aider les autres pendant encore un long moment. Sur Reddit, il partage son espoir de voir FromSoftware proposer une extension remplie de boss techniques — comme ce fut le cas pour Dark Souls III. Il explique : « J’espère apprécier suffisamment un boss du DLC pour apprendre ses mouvements, comme je l’ai fait pour Malenia. »

À noter, d’ailleurs, que c’est un joueur de Dark Souls III qui lui a donné envie de devenir Let Me Solo Her. Il admet : « À l’époque de Dark Souls III, j’étais fasciné par une invocation qui a tué Midir pour moi et je voulais être comme lui un jour. Et voilà où on en est. » Le fameux Midir en question est un immense dragon qui apparaît dans le deuxième DLC de Dark Souls III. Il s’agit d’un combat purement optionnel et considéré comme l’un des plus corsés jamais imaginés par FromSoftware — tous jeux confondus. À titre personnel, j’ai battu Malenia (sans l’aide de Let Me Solo her) mais je n’ai jamais terrassé Midir.