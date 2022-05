Le mode multijoueur des Dark Souls n’est toujours pas revenu sur PC. L’interruption des services dure depuis plus de trois mois.

Quelques semaines avant le lancement d’Elden Ring, une faille majeure a été découverte dans les infrastructures réseaux de la saga Dark Souls. Elle a conduit Bandai Namco et FromSoftware à suspendre le mode multijoueur des versions PC des jeux Dark Souls 3, Dark Souls 2 et Dark Souls: Remastered. Plus de trois mois après, rien n’a été corrigé.

Cette situation fait logiquement naître quelques inquiétudes au sein de la communauté des fans de Dark Souls, surtout ceux qui ne se seraient pas encore plongés dans Elden Ring (qui, pour sa part, est bien jouable en ligne). On peut comprendre la position attentiste de FromSoftware, trop occupé ces derniers temps à choyer son RPG le plus récent au succès historique (13,4 millions de ventes). Que les concernés se rassurent, à en croire un message publié sur Reddit le 9 mai, le studio s’active pour réactiver les serveurs des Dark Souls.

Dark Souls 3 // Source : Bandai Namco

Le mode en ligne des Dark Souls bientôt de retour ?

Un aficionado des Dark Souls a donc demandé à l’éditeur Bandai Namco si les serveurs allaient redevenir opérationnels un jour. Voici la réponse : « Je suis heureux de vous confirmer que les développeurs travaillent activement sur la résolution du problème en question et prévoient de relancer les serveurs aussi vite que possible. Pour le moment, nous n’avons aucune estimation du temps que cela prendra. »

Il y a une bonne et une mauvaise nouvelle dans ces propos tenus par Bandai Namco :

La bonne : les joueurs PC de Dark Souls n’ont pas été oubliés ;

La mauvaise : rien n’indique qu’ils pourront rejouer en ligne de sitôt.

« PCG a contacté l’éditeur Bandai Namco à plusieurs reprises, et n’a jamais eu de réponse », indique le site dans un article publié le 10 mai. Il a fallu attendre qu’un fan se rapproche de l’entreprise japonaise pour avoir un semblant d’information. Ce n’est pas un signal très positif.

En raison de ce souci considéré comme majeur, la fréquentation a copieusement baissé sur les Dark Souls. Prenons le cas du troisième opus : selon les statistiques de SteamCharts, il est passé de près de 10 000 joueurs connectés en moyenne (février 2022) à un peu plus de 5 000 (ces 30 derniers jours). Dark Souls II: Scholar of the First Sin, lui, parvient à se maintenir autour des 1 500/2 000 joueurs. Enfin, Dark Souls: Remastered est passé de 2 500 à 1 800 utilisateurs.