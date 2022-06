Nintendo a présenté son Direct Mini Partner Showcase, centré exclusivement sur les éditeurs tiers. Au programme, de nombreux portages, mais aussi quelques annonces exclusives.

Les propriétaires de Nintendo Switch ont pu se plonger dans une nouvelle « mini » présentation ce mardi 28 juin 2022. Le tout dernier Nintendo Direct Mini : Partner Showcase a montré un large éventail de titres développés et édités par divers partenaires et qui feront leur arrivée cette année ainsi qu’en 2023. Certes, nous n’avons pas eu de Zelda Breath of the Wild 2, mais certains jeux intéressants ont fait leurs apparitions, en voici une courte liste.

NieR : Automata The End of YoRHa Edition

Le jeu NieR:Automata fait son grand retour et débarque sur Nintendo Switch. En l’an 11945, la Terre a été abandonnée par les humains qui ont dû fuir après l’arrivée de machines robotiques. Au sol, seuls des androïdes sans nom sont envoyés pour combattre.

Le jeu culte de 2017 arrivera le 6 octobre prochain dans sa version The End of YoRHa Edition, qui comprend tous les DLC déjà sortis. Cette version Switch aura aussi droit à quelques costumes exclusifs au passage. Sur l’eShop de Nintendo, on retrouve le jeu en précommande pour 39,99 euros.

Pac-Man World Re-PAC

Pac-Man World Re-PAC, sera donc un remake du jeu Pac-Man World, et sortira le 26 août prochain sur Switch. La famille de Pac-Man a été enlevée et pour la sauver, notre héros fait route vers un lieu appelé l’Île aux fantômes. Préparez-vous à affronter vos ennemis à coups de Pac-billes, de roulades et de rebonds.

Return to Monkey Insland

Return to Monkey Island débarque aussi sur Nintendo Switch. À l’abordage moussaillon ! Avec un système de jeu classique adapté à l’époque moderne, vous incarnez des pirates intrépides qui devront résoudre de nombreuses énigmes et explorer des îles. Malheureusement, aucune date pour le jeu n’a été précisée. On sait en revanche qu’il arrivera en exclusivité sur la console nomade d’ici la fin de l’année.

Mario et les Lapins Crétins : Sparks of Hope

Un nouveau Mario et Les Lapins Crétins appelé Sparks of Hope a bien été annoncé. Le jeu fait une apparition lors du Nintendo Direct avec quelques images de gameplay, et le célèbre Browser qui rejoint la partie. La date de sortie du jeu est confirmée dans la foulée, et il arrivera le 20 octobre prochain.

Persona

La surprise de fin était l’annonce de Persona 3, 4 et 5 sur Nintendo Switch. La console hybride va donc préparer l’arrivée des trois JRPG cultes d’Atlus, avec tout d’abord Persona 5 Royal, qui sortira le 21 octobre. Pas encore de date pour les autres jeux. Les portages seront accompagnés de sous-titres en français, et arriveront également sur PS5 et PS4.

La version switch de Persona 5 Royal inclura plusieurs nouveautés par rapport à la version standard de Persona 5, sortie en 2016. En plus de tous les DLC sortis, cette version ajoute plusieurs dizaines d’heures de durée de vie supplémentaire, ainsi que le choix du sexe du personnage en début de partie.