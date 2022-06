Il se murmure que Sony pourrait prochainement dévoiler une manette PS5 avec des fonctionnalités inédites. L’idée serait de concurrencer le pad Elite Xbox.

Après plusieurs générations à appliquer la même formule, Sony a révolutionné sa manette avec la PS5. C’est une pure réussite : la DualSense est le meilleur accessoire PlayStation jamais conçu, associant ergonomie et technologies inédites. Et elle pourrait bientôt abandonner ce statut au profit d’un modèle Pro plus ambitieux, rapporte l’insider Tom Henderson dans un article publié le 15 juin.

L’idée derrière une DualSense Pro serait de concurrencer le pad Xbox Elite commercialisé par Microsoft depuis 2013 (qui en est déjà à sa deuxième génération). Avec une manette offrant encore plus de fonctionnalités, les joueuses et les joueurs PS5 pourraient gagner en performance — plus particulièrement dans les jeux en ligne. L’officialisation serait attendue pour la fin du mois.

DualSense PS5 noire // Source : Louise Audry pour Numerama

Il serait temps que Sony lance une manette Pro

La DualSense Pro ne viserait pas le grand public, pour qui la DualSense normale suffit amplement. En revanche, les plus experts auraient la possibilité d’acquérir un pad beaucoup plus polyvalent et personnalisable. Sont évoqués : des sticks interchangeables, un grip plus prononcé sur les manches, la possibilité de réduire la course des gâchettes (utile pour gagner en réactivité quand on tire) ou encore des raccourcis à l’arrière (des ailettes). Cette DualSense Pro reprendrait le design de la DualSense, garantissant une ergonomie globalement similaire.

On retrouve des caractéristiques reprises du modèle Elite de Microsoft, sachant qu’il pourrait aussi y avoir une partie logicielle très élaborée (une application pour configurer les boutons à sa guise ?). Tom Henderson souligne que les sticks interchangeables sont pertinents pour lutter contre le phénomène du Drift (défaut d’usure qui touche beaucoup les Joy-Con de Nintendo).

Il serait temps que Sony se lance à son tour dans la commercialisation d’une manette pensée pour des personnes plus exigeantes, qui sont obligées de se tourner vers les constructeurs tiers pour trouver un produit adapté à leurs besoins (l’excellente manette Scuf Reflex par exemple). Il y a actuellement un trou dans le catalogue PlayStation, en raison d’une politique très timide sur les accessoires. Chez Microsoft, outre la manette normale et la déclinaison Elite, on trouve une manette pensée pour les passionnés en situation de handicap.