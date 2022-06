Le dénouement de l’épisode 5 d’Obi-Wan Kenobi montre l’antagoniste principal dans une situation inédite.

C’est une séquence qui se déroule à la fin de l’épisode 5 de la série Obi-Wan Kenobi et qui a ravi beaucoup de fans — il suffit de jeter un petit coup d’œil aux réseaux sociaux, forums ou sites communautaires comme Reddit pour s’en assurer. Il faut dire qu’elle sublime le principal antagoniste de la série, ce qui laisse espérer un sacré final avec l’épisode 6.

Vous l’avez compris à la lecture du titre : il est question d’une certaine forme de combat Jedi. Ne hurlez pas trop vite au spoil ! C’est de Star Wars dont il s’agit, qui plus est d’une série intitulée Obi-Wan Kenobi. Dès lors, comment croire qu’il n’y aurait pas à un moment ou à un autre des jedis, des sabres laser et des combats ?

Mais nous savons à quel point les divulgâchis peuvent être terribles. Aussi avons-nous pris garde de ne pas dire quels sont les combattants impliqués ni de dire le contexte ou l’issue de ce moment. On vous laisse le soin de vous brancher sur Disney+ et de constater par vous-même ce qu’il se passe. Mais si les spoilers n’ont pas de prise sur vous, la suite vous attend.

Le message d’avertissement, pour ne pas vous piéger. // Source : Disney

Deux sabres laser pour Vador

Vous l’avez compris, la scène dont on parle est l’affrontement entre Dark Vador et Reva, l’Inquisitrice passée du rang de Troisième Sœur et à Grande Inquisitrice. Elle tente d’abattre le seigneur Sith par surprise. Cependant, celui-ci avait déjà vu clair dans son jeu et l’empêche de porter le coup fatal. S’ensuit alors une implacable démonstration de puissance d’un Vador invincible.

« He has the high ground. » // Source : Lucasfilm

Durant le combat, Vador — qui n’utilise jamais son propre sabre laser, mais utilise l’un des deux morceaux de celui de Reva — finit par prendre rapidement l’ascendant : il se retrouve avec un sabre laser rouge dans chaque main. L’image est évidemment spectaculaire : Dark Vador avec un sabre était déjà un tueur, mais avec deux, c’est encore plus saisissant.

Deux sabres pour un Vador deux fois plus redoutable. // Source : Marvel

C’est la première fois dans les œuvres audiovisuelles que Vador se retrouve dans cette situation : jusqu’à présent, il était toujours apparu avec un seul sabre laser à la main — le sien. Cette affirmation ne tient pas pour les comics : une scène similaire est montrée dans la bande dessinée Marvel’s Star Wars: Annual #4, publiée en mai 2018.

Selon Star Wars Comics, c’est dans ce comics que Vador est pour la première fois montré avec un sabre laser rouge dans chaque main dans l’histoire officielle. Mais, ici, il n’était confronté qu’à de la piétaille, de simples Aqualishs, qu’il débite sans peine. Cette espèce alien, dotée de quatre yeux et de grandes défenses sortant de la gueule, apparaît dans Un nouvel espoir, quand Luke Skywalker se fait agresser dans la cantina.

Surtout, détenir deux sabres est le prélude à l’emploi d’une forme spéciale de combat Jedi : le Jar’Kai, qui est la dixième technique de combat au sabre laser. Dans la saga cinématographique, elle apparaît dans le film L’Attaque des clones, avec un certain… Anakin Skywalker. Bien avant de devenir Dark Vador. C’est aussi une forme qu’utilise Ahsoka Tano, sa disciple.

« Le Jar’Kai était une méthode d’utilisation de deux sabres laser en combat. Les personnes ayant une aptitude exceptionnelle au combat pouvaient manier un sabre laser normal avec une arme de mêlée plus longue, qu’il s’agisse d’un bâton ou d’un sabre laser à double lame », peut-on lire, par exemple, sur un site de fan. Maîtriser cette forme impliquait d’être expert dans les précédentes.

Anakin Skywalker a utilisé la forme Jar’Kai contre le comte Dooku, parce qu’il avait pu récupérer pendant le combat le sabre laser de son maître Obi-Wan Kenobi. Mais même en ne lésinant pas sur les moulinets pour tenter de prendre le dessus, il a été surclassé par son opposant. Quelques années plus tard, en tant que Vador, il n’a pas eu besoin de forcer son talent : il a surclassé Reva.

Qu’est-ce qui est pire que Vador ? Vador avec deux sabres laser. // Source : Lucasfilm