Discothèques rouvertes, concerts, conso dans le train : ce qui change en France ce 16 février

Ce mercredi 16 février 2022, c’est la deuxième étape de l’allègement des mesures dans le protocole sanitaire français.

En début d’année 2022, le Premier ministre Jean Castex avait annoncé que le protocole sanitaire contre le covid allait être allégé en France courant février. Deux étapes étaient au programme. La première a eu lieu le 2 février 2022 et signait la fin du masque en extérieur ou encore du télétravail obligatoire.

La deuxième étape de l’allègement entre en vigueur ce mercredi 16 février. Voici ce qui change.

Consommation dans les lieux publics

La consommation dans les lieux publics clos est à nouveau autorisée. Cela concerne les stades, cinémas, transports. Par exemple, le wagon-bar dans les trains sera à nouveau ouvert. De même, la consommation debout dans les bars sera à nouveau permise. Le port du masque reste obligatoire dans les transports en commun (train, bus, métro…), cela signifie qu’il faudra le retirer pour consommer puis le remettre.

Le port du masque dans les trains et autres transports reste obligatoire (et nécessaire). // Source : Pexels

Concerts

Le 2 février signait la fin des jauges dans les lieux culturels accueillant un public assis. Ce 16 février, les lieux culturels et les concerts pourront à nouveau se faire avec un public debout (et sans jauge). Le port du masque reste obligatoire.

Discothèques

À partir de ce 16 février 2022, vous pourrez à nouveau danser en discothèque, puisqu’elles rouvrent.

Et le pass vaccinal ?

C’était hier, mardi 15 février, que le pass vaccinal a connu sa propre évolution. Les règles ont changé, ce qui rend certains pass invalides. Pour que votre pass reste valide si vous êtes un adulte de plus de 18 ans, il faut avoir réalisé votre dose de rappel de vaccin 4 mois maximum après la dernière injection et 3 mois minimum après la dernière injection.

À noter que la date d’infection au covid remplace celle de la dernière injection. Votre pass est alors valable 6 mois, mais vous pouvez réaliser votre dose de rappel à partir de 3 mois. Il faut intégrer votre certificat de rétablissement dans le pass.

Le protocole dans les écoles

En annonçant le calendrier de février, Jean Castex avait indiqué qu’il y aurait peut-être un allègement du protocole sanitaire dans les écoles pour le retour des vacances d’hiver. Ce sera bel et bien le cas.

Dès le retour des vacances de février, le masque ne sera plus obligatoire en extérieur dans les écoles, les activités sportives seront à nouveau possibles à l’intérieur sans masque, et il faudra un unique test de dépistage pour les élèves et les personnels cas contacts à partir du 28 février.