QR code papier ou sur smartphone : on note les moyens de conserver son pass vaccinal

Dans votre entourage, tout le monde ne présente sans doute pas son pass vaccinal de la même manière. Quelles sont les méthodes les plus pratiques ? Les plus sécurisées ? Numerama a décidé d’attribuer une note à chaque solution.

Depuis plusieurs mois, le QR Code est partout. Devenu indispensable pour accéder à de nombreux lieux à cause du pass vaccinal (ex-pass sanitaire), celui qui ne servait autrefois qu’à accéder à des sites web fait aujourd’hui partie de notre quotidien. Pour espérer profiter d’une journée normale, il faut avoir le sien en permanence. Certains privilégient le papier, d’autres le smartphone.

Dans cet article, Numerama liste toutes les solutions sorties de son imagination pour présenter le pass vaccinal à un commerçant. Nous leur attribuons une note de praticité et une note de sécurité.

Depuis son certificat de vaccination papier

Le certificat papier ressemble à ça, il est remis après chaque vaccination. // Source : Pexels/Nataliya Vaitkevich (photo recadrée)

Après chaque dose, on obtient un certificat de vaccination Covid européen. Généralement distribué sous la forme d’un papier (ou accessible depuis un fichier PDF à imprimer sur le site d’Ameli), il donne accès au QR Code correspondant à son pass vaccinal (en haut à droite). Il peut être plié pour être plus facile à transporter.

Note de praticité : 6/10. Il peut s’abimer en poche et n’est pas facile à trouver dans un sac. La présence de deux QR Code sur le document peut aussi troubler.

6/10. Il peut s’abimer en poche et n’est pas facile à trouver dans un sac. La présence de deux QR Code sur le document peut aussi troubler. Note de sécurité : 5/10. Un bout de papier peut rapidement être volé. Il contient certaines informations confidentielles comme votre date de naissance ou votre nombre de doses.

En imprimant son QR Code en grand

Certains impriment leur QR Code en grand. // Source : Photo Numerama

Toujours dans la catégorie papier, vous pouvez fabriquer une version géante de votre QR Code pour vous assurer que la personne qui le scanne n’ait pas de problème. Cette solution peut notamment convenir à celles et ceux qui ne voient pas très bien.

Note de praticité : 7/10. Impossible de rater son QR Code, mais attention à ne pas abîmer le papier en le pliant.

7/10. Impossible de rater son QR Code, mais attention à ne pas abîmer le papier en le pliant. Note de sécurité : 2/10. Un QR Code géant, c’est forcément une mauvaise idée. Une personne pourrait le photographier à distance pour usurper votre identité. On peut aussi l’égarer facilement.

Dans TousAntiCovid sur smartphone

Voici à quoi ressemble l’option TousAntiCovid-Carnet. // Source : Gouvernement

Sur smartphone, le plus simple est d’utiliser TousAntiCovid, l’application officielle du gouvernement. On peut y ajouter son QR Code vaccinal et y accéder facilement en lançant l’application. Le QR Code est affiché en grand, ce qui permet aux commerçants de le lire facilement.

Note de praticité : 9/10. TousAntiCovid fonctionne très bien. Seul défaut, le QR Code n’est pas la première chose qui apparaît lorsque l’application s’ouvre. Il faut sélectionner « Mon certificat » pour accéder au pass.

9/10. TousAntiCovid fonctionne très bien. Seul défaut, le QR Code n’est pas la première chose qui apparaît lorsque l’application s’ouvre. Il faut sélectionner « Mon certificat » pour accéder au pass. Note de sécurité : 9/10. Impossible d’accéder à l’application sans déverrouiller son smartphone. Les captures d’écran sont aussi bloquées.

Depuis le widget de TousAntiCovid

TousAntiCovid permet d’ajouter son QR Code sur son écran d’accueil ou sa page à widgets. // Source : Photo Numerama

Toujours avec TousAntiCovid, il est possible de créer un widget et de l’ajouter sur l’écran d’accueil de son smartphone iOS ou Android. Sur iPhone, on peut aussi le mettre à gauche de l’écran verrouillé, pour y accéder en quelques secondes.

Note de praticité : 10/10. Le pass est affiché en permanence, plus besoin d’ouvrir une application.

10/10. Le pass est affiché en permanence, plus besoin d’ouvrir une application. Note de sécurité : 7/10. Attention, ce widget peut être accessible même lorsque votre smartphone est verrouillé. Gare à ne pas laisser votre smartphone à n’importe qui, il pourrait effectuer une capture d’écran ou prendre en photo votre pass.

Depuis Apple Cartes ou Google Pay

Des outils en ligne permettent d’ajouter son pass vaccinal à son smartphone. // Source : Photo Numerama

Si vous ne voulez pas de TousAntiCovid, des développeurs ont conçu des outils pour vous permettre d’ajouter votre pass vaccinal aux applications Apple Cartes (iPhone) et Google Pay (Android). Cela permet d’accéder à son pass en un geste, au milieu de ses cartes de paiement et de fidélité. D’ailleurs, Apple permettra bientôt d’ajouter un pass à son application Wallet (Cartes) sans passer par un site indépendant.

Note de praticité : 9/10. Les solutions d’Apple et Google sont parfaitement intégrées à nos smartphones. Seul défaut, le QR Code est plus petit que dans TousAntiCovid. Certains commerçants ont des difficultés à le scanner.

9/10. Les solutions d’Apple et Google sont parfaitement intégrées à nos smartphones. Seul défaut, le QR Code est plus petit que dans TousAntiCovid. Certains commerçants ont des difficultés à le scanner. Note de sécurité : 8/10. En fonction de vos réglages, il est possible d’accéder au pass avec l’écran verrouillé. Nous vous conseillons de désactiver l’option pour plus de sécurité. Autrement, Apple et Google sécurisent bien les données.

En le montrant en photo ou en PDF

Un QR Code. // Source : Source : Melvyn Dadure pour Numerama

Certaines personnes ne veulent pas s’embêter à télécharger une application et se contentent de montrer une photo de leur pass papier, prise avec leur smartphone.

Note de praticité : 6/10. Pratique au début, cette solution risque de rapidement vous embêter si vous prenez trop de photos et que votre pass devient dur à trouver. Si la photo est mal prise, on pourrait aussi croire que vous avez volé un pass.

6/10. Pratique au début, cette solution risque de rapidement vous embêter si vous prenez trop de photos et que votre pass devient dur à trouver. Si la photo est mal prise, on pourrait aussi croire que vous avez volé un pass. Note de sécurité : 9/10. Sur votre smartphone, vos photos sont bien sécurisées et ne sont accessibles que lorsque vous déverrouillez votre smartphone. En théorie, ça ne craint rien.

En commandant une carte avec son QR Code

Certains vendent des pass sanitaires personnalisés, mais ce n’est pas une bonne idée. // Source : Alomora

Nous ne vous surprendrons pas en vous indiquant que certains font du business avec le pass vaccinal. Sur certains sites, on trouve, par exemple, des cartes Pokémon à l’effigie d’un pass. Il suffit de donner son QR Code pour en recevoir une.

Note de praticité : 8/10. Une carte Pokémon est plus pratique qu’une feuille A4, car transportable dans un porte-monnaie.

8/10. Une carte Pokémon est plus pratique qu’une feuille A4, car transportable dans un porte-monnaie. Note de sécurité : 0/10. Sérieusement ? Quelle drôle d’idée de communiquer des données de santé à un site tiers ?

0/10. Sérieusement ? Quelle drôle d’idée de communiquer des données de santé à un site tiers ? Note financière : 0/10. Dépenser de l’argent pour une impression papier, ce n’est pas l’idée du siècle.

Se le faire tatouer ?

Enfin, pourquoi pas se faire tatouer son pass vaccinal ? Vous n’aurez même plus besoin de sortir son smartphone.

Note de praticité : 7/10 l’été, 5/10 l’hiver.

7/10 l’été, 5/10 l’hiver. Note de sécurité : 2/10. Dans une zone trop apparente, quelqu’un pourrait rapidement vous prendre en photo.

2/10. Dans une zone trop apparente, quelqu’un pourrait rapidement vous prendre en photo. Note de ridicule : 9/10. En cas de nouvelle dose, votre tatouage deviendrait inutile. Et c’est moche.

Conclusion : le smartphone à plébisciter

Que vous choisissiez TousAntiCovid, Apple Wallet, Google Pay ou une photo de votre pass papier, la solution smartphone nous semble la meilleure. Beaucoup plus sécurisée que l’option papier, elle vous permettra de présenter votre pass sanitaire facilement.