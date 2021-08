L’application TousAntiCovid s’est mise à jour et propose désormais des widgets pour Android, iPhone et Apple Watch. Une manière d’avoir plus facilement son pass sanitaire sous la main

Depuis le lundi 9 aout, il est obligatoire de présenter son pass sanitaire dans les cafés, restaurants et pour les trajets longue-distance en train ou en avion. Pour avoir son QR Code à portée de main, TousAntiCovid a ajouté un widget à son application qui permet de présenter son pass plus simplement.

Voici comment installer ce widget sur iOS et Android.

Sur Android

La première chose à faire est de vérifier que son application TousAntiCovid est bien à jour. Pour se faire, lancez l’application Play Store, cliquez sur votre photo de profil puis sur Gérer les applications et l’appareil. Dans le menu Mises à jour disponibles, vérifiez qu’une nouvelle version de TousAntiCovid n’attend pas d’être installée. Une fois votre application à jour, installer le widget n’a rien de bien compliqué.

Allez d’abord dans l’application TousAntiCovid puis cliquez sur Ouvrir mon carnet. À partir de là, vous pourrez ajouter un pass en favori grâce au petit cœur placé en haut à droite de chaque carte. Ajoutez le QR Code qui vous convient (issu d’une vaccination, d’un test négatif ou d’un certificat de rétablissement) à vos favoris.

Ensuite, quittez l’application, faites un appui long sur une zone libre de votre écran d’accueil puis cliquez sur l’option Widgets. Une fenêtre devrait s’ouvrir dans laquelle vous trouverez les widgets au sein de la section AntiCovid. Trouvez le widget Mon certificat favori, effectuez un appui long, puis glissez-le où vous le souhaitez sur votre écran d’accueil.

Votre pass sanitaire sera désormais accessible sans même avoir à ouvrir l’application !

Sur iPhone

Comme sur Android, la première chose à faire pour afficher son pass sanitaire en un clin d’œil sur iPhone est de s’assurer que l’appli tourne bien sous sa dernière version. Rendez-vous dans l’appli App Store, cliquez sur votre photo de profil et vérifiez que toutes vos applications sont bien à jour dans le menu dédié.

Si votre app est à jour, ouvrez TousAntiCovid, cliquez sur Ouvrir mon carnet puis ajoutez le pass sanitaire de votre choix (vaccination, d’un test négatif ou d’un certificat de rétablissement) à vos favoris en cliquant sur le cœur présent en haut à droite de la carte.

Quittez ensuite l’application, appuyez sur une zone vide de votre écran d’accueil puis cliquez sur le bouton + en haut à gauche. Dans la liste, vous devriez trouver une section AntiCovid. Cliquez dessus et votre certificat favori devrait apparaitre dans le carrousel. Cliquez ensuite sur Ajouter le Widget et il devrait se glisser tout seul sur votre écran. Vous pouvez le déplacer en effectuant un appui long dessus puis en le glissant sur une autre page de votre écran d’accueil.

Sur Apple Watch

Si vous voulez allez plus loin, il est même possible d’ajouter votre pass sanitaire à l’Apple Watch pour l’avoir littéralement à portée de main.

Assurez-vous que l’option Afficher l’app sur l’Apple Watch est bien cochée pour TousAntiCovid dans l’application Watch. Si c’est le cas, vous devriez retrouver TousAntiCovid dans votre grille d’application sur la montre. Un simple appui dessus vous permettra d’afficher le QR Code inscrit dans vos favoris.

Si vous ne trouvez pas l’app, lancez l’App Store sur votre montre, effectuez une recherche pour TousAntiCovid et installez le logiciel manuellement sur votre appareil. L’app devrait se lier automatiquement à votre téléphone et récupérer le QR Code de votre choix.

Vous pouvez aussi rajouter votre QR Code aux complications de l’Apple Watch (ces mini widgets affichés sur votre cadran). Il suffit de modifier son cadran et de choisir la complication TousAntiCovid. Ainsi vous aurez un accès à votre QR Code directement sur le poignet.

