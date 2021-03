L'ancien président des États-Unis a été banni en janvier 2021 de la plupart des réseaux sociaux. Donald Trump compte bien faire son grand retour, sur sa propre plateforme.

Donald Trump, bientôt de retour sur un réseau social ? C’est ce qu’a annoncé Jason Miller, l’un des conseillers de l’ancien président américain, lors d’une interview sur la chaîne de télévision américaine Fox News. « Je pense que le Président Trump va faire son retour sur les réseaux sociaux dans deux ou trois mois, avec sa propre plateforme. »

Cela fait tout juste plus de deux mois que Donald Trump a été banni de la plupart des réseaux sociaux. Après avoir été éjecté de Twitter définitivement après l’invasion du Capitole le 6 janvier 2021 par ses supporters, il avait également été écarté de nombreux autres plateformes : Facebook, Instagram, Snapchat, Reddit, Twitch et Tiktok avaient tous décidé de bannir l’ancien président. Seul Odysee, le « YouTube des complotistes », l’avait accueilli à bras ouverts à ce moment-là.

« Changer les règles du jeu »

Il n’y a, pour l’instant, pas beaucoup plus d’informations disponibles au sujet de ce futur réseau social. On ne sait pas si la plateforme sera pensée pour ressembler à Twitter, le réseau social préféré de Donald Trump, où il comptait plus de 88 millions d’abonnés, ou bien bien si elle sera d’un tout nouveau genre. Jason Miller a seulement précisé que Donald Trump avait été approché par de nombreuses entreprises, et qu’il tenait régulièrement des réunions avec des « contacts haut placés » à propos de cette future plateforme.

« Je pense que l’arrivée de ce nouveau réseau social va être un évènement », a également indiqué Jason Miller. « Ça va complètement changer les règles du jeu, et tout le monde attend de voir ce que Donald Trump va faire. »

Une nouvelle tribune pour les fake news ?

L’annonce du retour de Donald Trump sur un réseau social est loin d’être anecdotique : l’ancien président jouit encore d’une très forte popularité aux États-Unis et a une très grande influence sur le parti politique des républicains. Son retour sur une plateforme indépendante lui permettrait à nouveau de peser sur les débats politiques aux États-Unis, mais aussi ailleurs dans le monde. Avec des effets néfastes : sa disparition des réseaux sociaux avait été corrélée à une chute de 73 % des fake news, et son retour signifiera certainement malheureusement une nouvelle explosion de la désinformation.

Il est également intéressant de noter que Donald Trump a choisi de monter son propre réseau social. Plus tôt dans l’année, l’ancien président avait en effet essayé de marchander sa présence sur Parler. Une enquête de Buzzfeed parue en février 2021 a révélé que les équipes de Donald Trump avaient essayé de négocier, alors qu’il était encore président, 40 % des parts de l’entreprise contre sa présence sur le site.