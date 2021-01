Parcoursup rouvre ses portes en 2021 pour que les élèves puissent renseigner leurs vœux. Malgré une année scolaire marquée par la pandémie, la procédure reste globalement la même que les années précédentes. Voici les principaux points à retenir.

Les élèves se souviendront certainement pendant très longtemps de l’année scolaire 2019 / 2020, mais aussi de la suivante, qui se terminera à la mi-juin. Toute l’année passée a en effet été marquée par la pandémie de coronavirus, qui a vu la fermeture provisoire des établissements scolaires, la mise en place tant bien que mal de l’enseignement à distance et du décrochage scolaire.

Malgré un contexte immédiat très difficile pour les élèves, il leur faut dès à présent penser à l’avenir. C’est le cas des lycéens et des lycéennes qui s’approchent du bac. En effet, alors que des incertitudes demeurent sur les modalités d’organisation de cet examen, une phase plus active vient de s’enclencher avec la mise en branle de Parcoursup, afin de commencer à collecter les vœux des élèves en vue d’un enseignement supérieur.

Mis en place en 2018 dans un contexte marqué par les polémiques, du fait de son mode de fonctionnement (comme la fin de la hiérarchisation des vœux, l’opacité des algorithmes de répartition des élèves et les quotas) et de ses dysfonctionnements de jeunesse, le service est toutefois un passage obligé pour accéder aux études supérieures. Et désormais, il est bien ancré dans le paysage éducatif.

Cette année encore, ce sont des centaines de milliers de candidats qui tenteront d’obtenir le précieux sésame qui leur ouvrira les portes de l’enseignement supérieur. Mais parce que la plateforme rouvre ses portes dans un contexte sanitaire très particulier, et anxiogène, un tour d’horizon des principales informations à connaître paraît nécessaire — en particulier les principales échéances qui attendent les élèves.

Notez que Parcoursup met à disposition une foire aux questions très complète pour celles et ceux ayant besoin de renseignements plus spécifiques à leur cas de figure.

Le calendrier de Parcoursup

Pour l’année scolaire 2020/2021, une première phase s’est tenue entre le 21 décembre et le 20 janvier pour que les élèves puissent découvrir les informations sur ce qu’il est possible de faire en matière d’enseignement supérieur. Cette étape s’achève et laisse maintenant place à une autre séquence, celle de l’inscription à Parcoursup afin d’ajouter ses vœux pour l’après-baccalauréat.

Notez que l’ouverture de la plateforme doit survenir en début d’après-midi, le 20 janvier, sans plus de précision. Il est plausible qu’une forte affluence rende difficile la navigation sur Parcoursup. Si vous ne parvenez pas à accéder facilement au site, sachez que vous pouvez retenter plus tard : cette période d’inscription et de formulation des vœux dure jusqu’au 11 mars 2021 inclus.

🔔 La phase d'inscription et de formulation des vœux commence en début d'après-midi. Rendez-vous sur https://t.co/01XGWWiH1N pour créer votre dossier. 📽️ En attendant, vous pouvez consulter notre vidéo tuto "Comment s'inscrire ?" sur #Parcoursup. pic.twitter.com/rdTnYjjckY — Parcoursup (@parcoursup_info) January 20, 2021

Deux autres grandes étapes attendent les lycéens et les lycéennes : il y aura d’abord une première phase permettant de compléter son dossier et confirmer ses vœux (elle aura lieu du 12 mars au 8 avril), suivie d’une autre séquence, qui est la phase d’admission principale (27 mai au 16 juillet). C’est à ce moment-là que les réponses des établissements seront envoyées aux vœux qui ont été formulés.

Outre la phase d’admission principale, il existe une phase complémentaire qui s’étalera du 16 juin au 13 septembre 2021. Celle-ci offre à l’élève n’ayant pas eu ce qu’il attendait une opportunité de formuler de nouveaux vœux pour obtenir une proposition d’admission dans une formation ayant encore des places. Jusqu’à 10 nouveaux vœux peuvent être transmis dans ce cadre.

Inscription à Parcoursup et formulation des vœux

La procédure pour cette première phase — celle de l’inscription et du remplissage des vœux — est simple. L’élève doit se créer un compte sur Parcoursup avec son code INE (identifiant national élève) ou un autre identifiant correspondant à sa situation (étudiant, candidat libre, candidat en reprise d’études, etc.), afin de générer un numéro de dossier et un mot de passe pour suivre sa situation.

Ensuite, vous pouvez renseigner vos vœux. Il est conseillé de ne pas attendre la dernière minute pour le faire, pour prévenir le risque d’un engorgement de Parcoursup causé par la connexion simultanée de dizaines de milliers de retardataires. Les premières heures de mise en route de la plateforme, le 20 janvier, pourraient connaître quelques soucis techniques, causés par une forte affluence.

Durant cette phase, vous pouvez formuler 10 vœux ou vœux multiples pour des formations sélectives ou non sélectives, dans n’importe quel établissement et sans avoir besoin de les classer. Vous pouvez en outre inscrire 10 vœux supplémentaires, mais pour de la formation en apprentissage. Pour éviter toute confusion, le dossier prévoit deux listes distinctes pour séparer ces deux types d’enseignement supérieur.

À noter que pour chaque formation, une fiche d’information est proposée.

On y trouve les critères généraux d’examen des vœux, les connaissances et compétences nécessaires pour réussir dans la formation, la description de l’enseignement qui sera dispensé, les frais de scolarité, le nombre de places proposées en 2021, le taux de passage en 2ème année et le taux de réussite selon le bac, les débouchés et taux d’insertion professionnelle, et diverses autres statistiques.

Les réponses aux vœux des élèves

En tout, quatre réponses peuvent être délivrées pour un vœu. Des écarts existent toutefois. Certaines réponses ne sont pas prévues si les vœux concernent une formation sélective (classe prépa, BTS, BUT, écoles, Sciences Po/IEP, IFSI, EFTS, licences sélectives, etc.), une formation non sélective (licence, etc.) ou une formation en apprentissage. Le détail est fourni dans la foire aux questions de Parcoursup.

Les réponses sont :

« oui » : le candidat a une proposition d’admission et il faut y répondre dans les délais indiqués (ou il faut une signature d’un contrat dans le cas d’un apprentissage) ;

« oui, si » : une proposition d’admission a été envoyée, mais il faut suivre un parcours personnalisé pour une remise à niveau pour consolider ses chances de réussir dans cette formation ;

« en attente » : vous êtes sur liste d’attente et vous n’avez pas reçu de proposition d’admission dans tel ou tel vœu. La position de l’élève est renseignée et peut évoluer si d’autres candidats ayant reçu un feu vert se désistent finalement ;

« non » : cela concerne les filières sélectives (l’élève n’est pas classé) et l’apprentissage (la formation est refusée).

Si un élève n’a reçu que des réponses négatives, Parcoursup rappelle qu’il y a une phase complémentaire qui permet de formuler jusqu’à 10 nouveaux vœux. Par ailleurs, il est à noter qu’une commission d’accès à l’enseignement supérieur sera installée à partir du 2 juillet dans chaque académie afin d’examiner les candidats qui n’ont rien eu, afin de leur soumettre des formations proches de leurs choix initiaux.

« Il est important dans ce cas précis de bien compléter la rubrique « Préférence et autres projets » en élargissant au maximum vos souhaits d’orientation afin d’aider au maximum la CAES dans son rôle d’accompagnement », prévient Parcoursup. Autant que possible, il est aussi recommandé de se rapprocher du lycée ou du centre d’information et d’orientation (CIO) pour avoir des conseils supplémentaires.

Les nouveautés de Parcoursup

En mars 2020, Parcoursup annonçait la possibilité de formuler 10 vœux en apprentissage en plus des 10 vœux possibles. Par ailleurs, la plateforme faisait savoir que les démarches pour trouver un employeur ont été facilitées. À l’époque, 3 800 formations étaient listées et le site affichait la liste des entreprises recrutant régulièrement des apprentis, selon le type de formation en apprentissage retenu.

Le 22 décembre 2020, Parcoursup a inauguré une rubrique appelée « Bac 2021 » qui inclut des conseils sur les différentes combinaisons d’enseignements de spécialité et d’options recommandées par les formations pour réussir. D’autres nouveautés pour 2021 ont été présentées, notamment les mesures de transparence connaitre les critères utilisés par les formations pour sélectionner les élèves.

