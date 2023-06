La dernière phase de Parcoursup ouvre ce jeudi 1er juin. Pour connaître les résultats d’admission, la voie est plutôt simple.

Pour de nombreux lycéens, c’est déjà les vacances. Mais pour d’autres, elles ne commenceront qu’après avoir pris connaissance des résultats de Parcoursup. C’est en effet à partir du 1er juin 2023 à 19h que la phase d’admission, la dernière de la plateforme, ouvre. Elle permet aux élèves qui souhaitent étudier dans le supérieur de connaitre les établissements qui ont validé leur dossier.

C’est ensuite aux élèves de faire des choix parmi tous ses établissements. Mais pour y arriver, il faut d’abord parvenir à accéder à ses résultats d’admission.

Se connecter à son espace personnel

Pour cela, rien de bien compliqué. Il faut :

Se rendre sur le site officiel de Parcoursup

Se connecter à son espace personnel, en appuyant sur l’onglet « se connecter ».

Pour pouvoir le faire rapidement, il faut s’assurer, avant la connexion, que vous disposez de votre identifiant Parcoursup, qui est votre numéro de dossier. Vous pouvez le retrouver sur vos bulletins de notes du collège et du lycée, votre certificat de scolarité ou vos notes du bac, si vous êtes déjà diplômé.

Il faudra aussi votre mot de passe, que vous avez créé lors de la création de votre compte Parcoursup. Si vous l’avez oublié, il est possible de demander sa récupération directement sur la plateforme.

La plateforme sera accessible à 19h

Consulter mon dossier Parcoursup

Après votre connexion, Parcoursup vous enverra directement vers votre dossier d’admission. À noter que face à l’afflux important qui s’annonce dès l’ouverture de la plateforme à 19h, il est possible que vous n’ayez pas accès rapidement à votre dossier. Pour autant, cela ne change pas la procédure. Votre dossier affichera les établissements qui vous ont fait une proposition d’admission, ceux qui vous ont placé sur leur liste d’attente et/ou ceux qui ont refusé votre candidature.

Quelle date limite pour répondre aux vœux Parcoursup ?

Dans le cas où vous recevez des propositions d’admissions le 1er et le 2 juin, il faudra y répondre avant le dimanche 4 juin 23h59 (heure de Paris). Si vous recevez une proposition le 3 juin, vous aurez jusqu’au lundi 5 juin 23h59 pour répondre. Enfin, pour les propositions reçues entre le 4 juin et le 6 juillet 2023, vous avez deux jours pour répondre.

Si vous ne répondez pas avant la date limite, la proposition sera retirée pour être attribuée dès le lendemain matin à un autre candidat. Vous recevrez tout de même un mail vous demandant d’indiquer dans un délai de 3 jours si vous souhaitez conserver vos vœux restant en liste d’attente, mais il vaut mieux ne pas perdre de temps et répondre dès l’arrivée d’une réponse.

Que se passe-t-il si je n’ai aucune proposition d’admission ?

Si malheureusement, vous ne recevez aucune proposition à l’ouverture de votre dossier, pas d’inquiétude. Dès le 15 juin, Parcoursup ouvre une nouvelle phase, dans laquelle il sera possible pour les élèves de formuler 10 vœux additionnels en plus dans des établissements qui disposent encore de places disponibles. Cette phase dure jusqu’au 18 septembre et peut nécessiter un accompagnement pour trouver une filière.

