Les lycéens et les lycéennes connaîtront aujourd’hui, mardi 4 juillet 2023, officiellement les résultats du bac général et technologique.

C’est le grand jour pour les élèves passant le baccalauréat. C’est ce mardi 4 juillet 2023 que sont communiqués les résultats du bac, entre 8h et 10h30 du matin selon les académies. Les élèves ont la possibilité de se rendre à leur établissement pour voir les listes des reçus et des reçues et célébrer ça avec leurs camarades. Autre option : consulter les résultats sur le net.

Voir les résultats du bac 2023 en ligne

Si vous souhaitez consulter les résultats du bac en ligne, nous avons un papier dédié vous indiquant la marche à suivre. Le ministère de l’Éducation nationale met aussi à disposition un espace dédié sur son site, avec un outil de recherche — il vous faudra renseigner l’examen en jeu (le bac) et l’académie (en métropole, en outre-mer ou à l’étranger).

Fin des cours pour les élèves, avec la délivrance (ou non) des résultats. // Source : Agnieszka

Vous devez passer les oraux de rattrapage ? Sachez que les épreuves se dérouleront jusqu’au vendredi 7 juillet 2023 inclus. Ces dates concernent les élèves passant le bac général ou technologique. À titre de référence, le taux de réussite au bac était de 91,1 % en 2021. Il a atteint 93,9 % en 2022.

Pour celles et ceux qui ont obtenu leur diplôme, c’est maintenant la poursuite des études dans le supérieur ou l’entrée dans la vie active. Si vous continuez votre formation scolaire, la suite se passera sur Parcoursup et Etudiant.gouv..fr. Dans le cas où l’examen se serait mal passé, vous avez aussi la possibilité de repiquer une année de terminale.

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !