Le 15 décembre 2020, le confinement a laissé sa place à un couvre-feu. L'attestation dérogatoire de déplacement n'est donc plus nécessaire en journée, mais devient nécessaire de 20h à 6h du matin. Elle est plus stricte que l'attestation disponible pendant le deuxième confinement. Toutes les informations sur ces nouvelles attestations sont dans ce guide.

S’auto-donner l’autorisation de se déplacer devient une habitude en France. Depuis le début du premier confinement, les attestations se suivent et se ressemblent. Ce mardi 15 décembre 2020, le deuxième confinement prend officiellement fin, mais il est remplacé par un couvre-feu. La mesure est plus restrictive que celle mise en place avant le deuxième confinement, notamment au niveau des horaires. Pour se déplacer pendant le couvre-feu, pour des raisons bien précises, il est possible d’utiliser une attestation dérogatoire de déplacement.

Numerama fait le point sur ce nouvel outil dans la lutte contre l’épidémie de coronavirus. Le couvre feu qui débute le 15 décembre et ira au moins jusqu’au 7 janvier a lieu de 20h à 6h du matin.

Où télécharger les attestations de déplacement

Comme d’habitude, seuls les sites officiels du gouvernement et l’application TousAntiCovid (TAC) proposent des attestations « homologuées ». Elles sont regroupées à cette adresse.

Vous pouvez télécharger ou remplir une attestation de déplacement dérogatoire directement en suivant ces liens :

Vous pouvez également remplir cette attestation dans l’application TousAntiCovid (TAC), disponible sur iOS et Android.

Il existe deux autres attestations qui couvrent différents cas de figure, qui ne sont pas pris en compte par l’attestation individuelle : les déplacements professionnels et les déplacements scolaires.

L’attestation de déplacement professionnelle, à l’usage des personnes travaillant en dehors des horaires du couvre feu peut-être téléchargée en suivant ces liens :

L’attestation de déplacement scolaire est prévue pour aller chercher ou déposer ses enfants à l’école, dans le cas où cette activité se ferait avant 6h ou après 20h.

Comment présenter l’attestation de déplacement

Impression de l’attestation avec une imprimante

Présentation de l’attestation dûment remplie par un générateur disponible sur les sites du gouvernement.

Présentation de l’attestation recopiée à la main sur papier libre

Montrer le code QR généré par l’application TousAntiCovid. L’application sauvegarde les champs que vous complétez, ce qui vous permettra de ne la remplir entièrement qu’une fois.

Où et quand l’attestation sera-t-elle nécessaire ?

Du 15 décembre 2020 au 7 janvier 2021 au moins, de 6h à 20h, partout en France. Une exception est faite pour le soir du réveillon de Noël le 24 décembre où le couvre feu ne sera pas instauré. Aucune exception n’est faite pour le réveillon du 31 décembre.

Dans quel cas doit-on utiliser une attestation de déplacement ?

L’attestation dérogatoire de déplacement obligatoire pendant le couvre-feu ne concerne pas autant d’activités que l’attestation qu’il était possible de générer pendant le confinement. En d’autres termes, le couvre-feu est, par certains aspects, plus restrictif que le confinement à certaines heures de la journée.

Que peut-on faire entre 20h et 6h munis d’une attestation personnelle de déplacement ?

Se déplacer entre le domicile et le lieu de travail , d’enseignement ou de formation ou faire un déplacement professionnel non évitable. Cette première case concerne notamment les travailleurs indépendants : les salariés doivent utiliser l’attestation de déplacement professionnelle remplie par leur entreprise.

, d’enseignement ou de formation ou faire un déplacement professionnel non évitable. Cette première case concerne notamment les travailleurs indépendants : les salariés doivent utiliser l’attestation de déplacement professionnelle remplie par leur entreprise. Se déplacer pour des soins ou des achats de médicament.

Se déplacer pour motif familial impérieux , assistance à une personne vulnérable ou garde d’enfants.

, assistance à une personne vulnérable ou garde d’enfants. Se déplacer en situation de handicap , de manière accompagnée.

, de manière accompagnée. Se déplacer pour une convocation judiciaire ou administrative.

ou administrative. Se déplacer pour des missions d’intérêt général .

. Se déplacer pour rentrer chez soi après un transit de longue distance (train, avion, etc.)

(train, avion, etc.) Se déplacer brièvement pour les besoins de ses animaux de compagnie, dans un rayon de 1 km autour de chez soi.

On note l’absence de trois motifs dans cette attestation : la possibilité de sortir faire du sport après 20h, la possibilité d’aller faire des achats de première nécessité après 20h, la possibilité de se rendre à plus de 20 km de chez soi après 20h.

